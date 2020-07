Pożar samochodu na węźle Konotopa. "Nie żyje poparzona kobieta"

Na węźle Konotopa doszło do pożaru samochodu, w którym zginęła jedna osoba - podała we wtorek rano Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Jak dodają strażacy, w aucie nikogo nie było, ale potem na jezdni estakady znajdującej się poniżej, służby znalazły poparzoną kobietę.

Do zdarzenia doszło na odcinku S8 między węzłem Warszawa Zachód a węzłem Aleje Jerozolimskie.

Poparzona osoba

W aucie nie było jednak kierowcy. - Prowadzono jednocześnie działania gaśnicze i działania zmierzające do odnaleziona kierowcy. Zauważono, że ktoś leży na jezdni estakady znajdującej się poniżej. Po dostaniu się do tej osoby, okazało się że jest to kobieta z tego samochodu. Była poparzona. Na miejsce przyjechało pogotowie ratunkowe, lekarz stwierdził zgon - relacjonuje.