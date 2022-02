Wjechał w barierki POW i oddalił się. W aucie została kobieta z dzieckiem

Nocą, przy wjeździe do tunelu Południowej Obwodnicy Warszawy na Ursynowie, kierowca mercedesa wjechał w barierki. Jak podała policja, uciekł z miejsca zdarzenia, pozostawiając w aucie kobietę i dziecko, które trafiło do szpitala.

Jak przekazała nam policja, do zdarzenia doszło w nocy. - Ze wstępnych informacji wynika, że po godzinie 1 w nocy na S2, przy wjeździe do tunelu w kierunku do Puławskiej, z niewyjaśnionych przyczyn kierowca mercedesa uderzył w barierki. Kierowca oddalił się z miejsca zdarzenia, natomiast w aucie została kobieta z dzieckiem - powiedział Rafał Markiewicz z Komendy Stołecznej Policji.