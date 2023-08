Stołeczni urzędnicy pokonali na rowerach 125 tysięcy kilometrów. Rusza kolejna edycja "Grywalizacji"

"Zmniejszyli emisję dwutlenku węgla o 15 ton. Zaoszczędzili sześć tysięcy litrów paliwa. Pokonali wspólnie 125 tysięcy kilometrów, czyli trzykrotnie objechali równik" - zachwala ratusz efekty ubiegłorocznej "Grywalizacji rowerowej Urzędu m.st. Warszawy". W poniedziałek rusza kolejna edycja.

"Grywalizacja" została zainicjowana i jest organizowana przez Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej w Urzędzie Miasta. Zachęca pracowników biur, jednostek UM Warszawa i urzędów dzielnic do dojeżdżania do pracy i z pracy na rowerach – własnych lub miejskich – oraz używania rowerów do przejazdów służbowych. Tegoroczna akcja rozpoczyna się 14 sierpnia i potrwa pięć tygodni – do 15 września.

Chcą zachęcić mieszkańców do używania roweru

– Rower na dystansie do 15 minut jest zwykle efektywniejszym środkiem transportu niż samochód, a nawet komunikacja miejska. Jazda na rowerze to też inwestycja we własną aktywność, w swoje zdrowie. To też przyjemność. Staramy się systematycznie poprawiać infrastrukturę drogową, łączyć istniejące drogi rowerowe w sieć połączeń. A teraz własnym przykładem będziemy chcieli zachęcić mieszkańców i mieszkanki Warszawy do używania roweru do codziennych dojazdów do pracy. Sam to robię i zachęcam innych – mówi cytowany w komunikacie zapowiadającym akcję Michał Olszewski, wiceprezydent Warszawy.

– Jeżdżąc na zeroemisyjnych dwóch kółkach, przyczyniamy się do ograniczania skutków zmiany klimatu oraz do transformacji energetycznej miasta. Ale jazda na rowerze to także sposób na dbanie o kondycję i o samopoczucie. Liczę, że przekonają się o tym szczególnie osoby, które nie mają nawyku korzystania z roweru na co dzień – może to zmieni się po "Grywalizacji" – zachęca do udziału Magdalena Młochowska, dyrektorka koordynatorka ds. zielonej Warszawy w stołecznym ratuszu.

Grywalizacja rowerowa w Warszawie UM Warszawa

"Grywalizacja" 2022 w liczbach

W ubiegłorocznej akcji w mieście wzięło udział 513 osób z 56 jednostek. Łącznie wykonali prawie 14 tysięcy indywidualnych przejazdów. Najwięcej – 905 – urzędnicy z Zarządu Dróg Miejskich. Największy dystans – 10 669 km – wykręciło Biuro Geodezji i Katastru. Najliczniej w akcję zaangażowało się Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji – 31 osób. Procentowo zwyciężyło Biuro Polityki Zdrowotnej – w akcji wzięło udział 28 proc. pracownic i pracowników. Rekordowy dystans pokonany przez jedną osobę jednego dnia to 141 km. A największy kilometraż jednej osoby przez pięć tygodni trwania akcji – 1854 km.

Organizatorzy podsumowali korzyści z poprzedniej akcji: - zmiana codziennych nawyków transportowych; - zmniejszenie śladu węglowego w tym emisji CO2 i N2O; - zwiększenie ilości miejsca w przestrzeni publicznej, którą zajmują zwykle samochody, - odciążenie komunikacji miejskiej; - poprawa samopoczucia i wzrost energii; - budowanie więzi społecznych i ducha rywalizacji wśród uczestników.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:katke

Źródło: tvnwarszawa.pl