Ruch mniejszy o połowę, wypadków wciąż dużo. "To, że jest luźniej, nie oznacza, że kierowcy jeżdżą bezpieczniej"

W poniedziałek Zarząd Dróg Miejskich opublikował dane z marca dotyczące skali ruchu i liczby wypadków. "Z pomiarów ruchu jakie regularnie prowadzimy na rondzie Dmowskiego wynika, że liczba aut, które codziennie tamtędy przejeżdżają, zmniejszyła się o połowę. W zwykłym dniu roboczym z ronda korzystało około 90 tysięcy kierowców. W ostatnich dniach jest to zwykle mniej niż 45 tysięcy, co daje obraz zmian w natężeniu ruchu w stolicy" – czytamy w komunikacie ZDM.

Ruch samochodowy może więc być nawet o połowę mniejszy. Ale czy to oznacza, że na ulicach jest dwa razy bezpieczniej? Niekoniecznie.

"Poruszają się szybciej, generują proporcjonalnie więcej wypadków"

ZDM podaje, że w marcu 2019 roku doszło w stolicy do 63 wypadków w których zginęło pięć osób. Natomiast w marcu 2020 roku wypadków było 48, jedna osoba zginęła. "Pamiętajmy jednak, że mniejszej liczby wypadków i samych poszkodowanych można by się spodziewać również dlatego, że na ulicach jest nie tylko mniej aut, ale też pieszych i rowerzystów" - zaznaczają urzędnicy.

Jak oceniają, spadek liczby wypadków na drogach i ich efektów nie nadąża jednak za zmniejszonym ruchem drogowym. To, że na ulicach zrobiło się luźniej nie oznacza, że kierowcy jeżdżą bezpieczniej – wręcz przeciwnie. - Zarówno z danych ZDM, jak i codziennych naszych obserwacji ruchu samochodowego wynika, że mimo znacznie - nawet o 55 procent - ograniczonej liczby samochodów poruszają się one szybciej i generują proporcjonalnie więcej wypadków. W momencie gdy policja jest zajęta czym innym, a szpitale są przeciążone jest to skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie – ocenia Beniamin Łuczyński, rzecznik prasowy stowarzyszenia Miasto Jest Nasze.