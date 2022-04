Jaka będzie strefa płatnego parkowania na Kamionku? Ruszają konsultacje społeczne

Drogowcy rozpoczynają konsultacje społeczne w sprawie rozszerzenia strefy płatnego parkowania na Pradze Południe. Tym razem mieszkańcy mogą do 28 kwietnia zgłaszać uwagi do jej kształtu we wschodniej części Kamionka. Decyzję o ewentualnym wprowadzeniu zmian na praskich ulicach będzie podejmowała Rada Warszawy.