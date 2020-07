Rozpoczął się remont Saskiej. Objazdy do końca sierpnia

Degradacja ulicy

Ulica Saska to jedna z ważniejszych na Saskiej Kępie. W okolicy znajduje się wiele szkół, ale także punkty użyteczności publicznej - między innymi Regionalne Centrum Krwiodawstwa. Jeździ tędy wiele popularnych linii autobusowych. "Kilka lat temu ulica przeszła okres wzmożonego ruchu w związku z zamknięciem mostu Łazienkowskiego na czas jego odbudowy po pożarze. Konstrukcja ulicy nie była przygotowana do takiego obciążenia, co wpłynęło na jej szybszą niż zakładano degradację. Dlatego też zamiast weekendowej wymiany nawierzchni planujemy generalną modernizację" - wskazuje ZDM.

Dwa etapy prac i utrudnienia

W pierwszym etapie wyłączone z ruchu są odcinki od alei Waszyngtona do Adampolskiej i od Angorskiej do Zwycięzców. W tym czasie z Adampolskiej można wyjechać w lewo na Saską i dojechać do skrzyżowania z ulicami Dąbrówki i Angorską (na tej ostatniej na odcinku od Saskiej do Niekłańskiej są teraz dwa kierunki ruchu). W drugim etapie zamknięty będzie odcinek od Adampolskiej do Zwycięzców: wyjazd z Angorskiej będzie możliwy w prawo do bocznej jezdni alei Waszyngtona, utrzymany będzie także przejazd w ciągu ulic Dąbrówki i Angorskiej. Objazdy zostały poprowadzone aleją Waszyngtona, Międzynarodową i Zwycięzców oraz aleją Waszyngtona, Francuską i Zwycięzców.