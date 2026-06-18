Ulice Hulajnogą na pasy, tuż przed auto. "Nawet się nie zatrzymała" Oprac. Katarzyna Kędra |

Do zdarzenia doszło na warszawskich Bielanach Źródło wideo: Kontakt24/ Internautka Źródło zdj. gł.: Kontakt24/ Internautka

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Do zdarzenia doszło 15 czerwca na warszawskich Bielanach, przy skrzyżowaniu ulic Jastrzębskiego i Magiera.

- Jeżdżę tamtędy dość często i jest to przejście, na którym piesi są słabo widoczni, dlatego ich się spodziewam, natomiast na pewno nie spodziewałam się rozpędzonej hulajnogi, wjeżdżającej prosto na pasy. Tym bardziej, że dziewczyna nawet na chwilę się nie zatrzymała i nie miała kasku - relacjonowała autorka nagrania, która chce pozostać anonimowa.

Na hulajnodze wprost pod nadjeżdżające auto Źródło zdjęcia: Kontakt24/ Internautka

Szybko uciekła

- Próbowałam z nią nawet porozmawiać, ale dość szybko uciekła. Zdaje się, że była przekonana o tym, że skoro jest przy przejściu dla pieszych, to może na nie po prostu wjechać - zauważyła kobieta.

Autorka nagrania zwróciła uwagę, że na początku czerwca zmieniły się przepisy dotyczące noszenia kasku podczas jazdy rowerem lub hulajnogą dla dzieci i młodzieży do szesnastego roku życia.

Od 3 czerwca dzieci i młodzież do 16. roku życia mają obowiązek noszenia kasków podczas jazdy rowerem, hulajnogą elektryczną i innymi urządzeniami transportu osobistego.

Z danych, które podaje Ministerstwo Infrastruktury, wynika, że urazy głowy stanowią jedną trzecią wszystkich obrażeń użytkowników hulajnóg elektrycznych, a badania potwierdzają bezpośredni związek między jazdą bez kasku a urazowym uszkodzeniem mózgu.

Policja przypomina, że kierujący hulajnogą elektryczną mają jasno określone obowiązki.

Dzieci poniżej 13. roku życia nie mogą kierować hulajnogą elektryczną na drodze. Wyjątkiem jest strefa zamieszkania, gdzie mogą poruszać się wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

Należy korzystać z dróg dla rowerów. W przypadku ich braku dopuszczalne jest poruszanie się jezdnią, ale wyłącznie tam, gdzie ograniczenie prędkości nie przekracza 30 km/h.

Poruszanie się chodnikiem możliwe jest jedynie w sytuacjach wyjątkowych - gdy nie ma ani drogi dla rowerów, ani odpowiedniej jezdni. W takim przypadku należy jechać z prędkością zbliżoną do pieszego i zachować szczególną ostrożność.

Maksymalna dopuszczalna prędkość hulajnogi elektrycznej wynosi 20 km/h. Jej przekraczanie stwarza realne zagrożenie dla bezpieczeństwa.

Każda hulajnoga powinna być odpowiednio wyposażona - w światła przednie i tylne, elementy odblaskowe, sygnał dźwiękowy oraz sprawny hamulec.

Podczas jazdy zabronione jest korzystanie z telefonu wymagającego trzymania go w ręku.

Niedozwolone jest również przewożenie innych osób - hulajnoga przeznaczona jest wyłącznie dla jednego użytkownika.

Zabrania się holowania lub ciągnięcia innych pojazdów.

Szczególną ostrożność należy zachować w rejonie przejść dla pieszych - przejazd hulajnogą przez przejście jest zabroniony. W takiej sytuacji należy zejść z pojazdu i przeprowadzić go na drugą stronę.

Istotne jest również prawidłowe parkowanie hulajnóg. Powinny być one ustawiane w sposób nieutrudniający ruchu pieszym, możliwie blisko krawędzi chodnika, z zachowaniem co najmniej 1,5 metra wolnej przestrzeni.

Kierowanie hulajnogą elektryczną pod wpływem alkoholu jest zabronione i wiąże się z konsekwencjami prawnymi.

OGLĄDAJ: TVN24