Jechali szybko, jeden koziołkował, uszkodził cztery auta. Do drugiego policja nie dotarła. Sprawa umorzona

- Wykonaliśmy wszelkie czynności zmierzające do ustalenia osoby kierującej drugim pojazdem, biorącym udział w zdarzeniu, niestety, ze skutkiem negatywnym. Wszelkie zabezpieczone nagrania z monitoringu wykluczyły odczytanie numerów rejestracyjnych samochodu. W sprawie został również przesłuchany autor nagrania - przekazał am Piotr Świstak z Komendy Stołecznej Policji.

"Jakby się ścigali"

Przypomnijmy: chodzi o kolizję, do której doszło w nocy z 8 na 9 stycznia. Toyota koziołkowała, uderzyła w drzewo i wjechała w auta zaparkowane w alei Niepodległości . Uszkodziła cztery samochody: hondę, nissana, forda i renault. Policja przekazywała wówczas, że kierowca został ukarany mandatem w wysokości 500 złotych.

Początkowo policjanci uważali sprawę za zamkniętą. Jednak do redakcji tvnwarszawa.pl zgłosił się pan Piotr. Tej nocy również jechał aleją Niepodległości. Przekazał nam nagranie kolizji, którą zarejestrował ze swojego samochodu. Jego kamera uchwyciła to, że w zdarzeniu brały udział dwa auta. Jak relacjonował nam czytelnik, w chwili, gdy pierwsze (toyota) koziołkowało, kierowca drugiego próbował wyjść z poślizgu. Na kolejnym skrzyżowaniu odbił się od krawężnika i przejechał na czerwonym świetle. Jak wskazywał pan Piotr, obaj kierowcy mogli w jego ocenie pędzić nawet 150 kilometrów na godzinę. - Wyglądało to, jakby się ścigali - mówił.