Szybka jazda, pięć rozbitych aut. Policja zmieniła zdanie - sprawdzi, czy był to wyścig

- Wydział Ruchu Drogowego wszczął postępowanie w sprawie kolizji w alei Niepodległości. Decyzję podjął wczoraj po tym, jak dotarły do nich nagrania wideo. (Policjanci WRD - red.) poinformowali nas o tym dzisiaj rano - przekazał nam w czwartek rano Rafał Retmaniak z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji. - Będą starali się też dotrzeć do drugiego kierowcy. Doszli do wniosku, że policjanci, którzy pracowali na miejscu, nie mieli wiedzy o żadnym wideo sugerującym, że był to wyścig. Kiedy pojawiła się informacja, że wyglądało to w taki sposób, to WRD zadecydował o prowadzeniu czynności wyjaśniających - poinformował funkcjonariusz.