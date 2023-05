Rozbite auta, jedna osoba ranna. Dwie stłuczki na Mokotowie

czytaj dalej

Przy ulicy Odrowąża, w pobliżu stacji paliw, służby weszły na teren, gdzie "nieustalony właściciel" magazynuje podejrzane substancje. To kolejna interwencja strażaków w tym miejscu. Władze Targówka przyznały, że nie udało się dotrzeć do właściciela. Dzielnica czeka na pieniądze od miasta, by zutylizować chemikalia. Chodzi o kilka milionów złotych.