Rozbite auta i uszkodzona latarnia na Mokotowie. Jedna osoba trafiła do szpitala

Zawodnicy KKS Polonii Warszawa wygrali wszystkie 36 spotkań w mijającym sezonie. W rewanżowym meczu półfinału play off pokonali w Katowicach AZS AWF Mickiewicz Romus 92:88, co zapewniło im awans do Suzuki 1. ligi (drugi poziom rozgrywkowy).