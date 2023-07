Rozbiórka wiaduktu Trasy Łazienkowskiej. Będą duże zmiany w ruchu

Modernizacja Trasy Łazienkowskiej na Saskiej Kępie oznacza budowę dwóch nowych wiaduktów nad ulicami Bajońską i Paryską. Jak zapewniają w komunikacie drogowcy, efektem inwestycji będzie również lepsze zabezpieczenie mieszkańców przed hałasem, którego źródłem jest ruch drogowy w alei Stanów Zjednoczonych. Na odcinku od ulicy Bajońskiej do Międzynarodowej wybudowane zostaną ekrany akustyczne, a na jezdni pojawi się cicha nawierzchnia.

Rozbiórka wiaduktu północnego

Rozbiórka wiaduktu północnego będzie prowadzona etapowo i zakończy się jesienią. Do prac wykorzystane zostaną m.in. koparki gąsienicowe wyposażone w odpowiedni osprzęt wyburzeniowy. W pierwszej kolejności zdemontowana zostanie nawierzchnia i wyposażenie wiaduktu, a następnie rozebrane elementy żelbetowe.

Przystąpienie do rozbiórki wiaduktu wymaga wprowadzenia zmian w organizacji ruchu. Te zaczną obowiązywać w sobotę, 8 lipca. "Zamknięta zostanie wówczas północna jezdnia al. Stanów Zjednoczonych prowadząca obecnie w kierunku centrum. Kierowcy jadący w tej relacji zjadą na jezdnię południową za Kanałem Wystawowym. Na stronę północną wrócą w rejonie węzła z Wałem Miedzeszyńskim" - zapowiedzieli drogowcy.

Będą trzy pasy, w tym buspas

Na jezdni prowadzącej obecnie w stronę Grochowa będą trzy pasy ruchu – jeden do centrum i dwa w przeciwnym kierunku, z czego jeden przeznaczony dla autobusów Warszawskiego Transportu Publicznego, taksówek, pojazdów MTON i motocykli. Czynne będą także pasy do skrętu w ulicę Saską w kierunku Gocławia oraz w ulicę Urugwajską.

Od 8 lipca nieczynny będzie zjazd od strony Saskiej Kępy na Wał Miedzeszyński. Jadący w kierunku Pragi-Północ lub Wawra powinni kierować się wcześniej do alei Waszyngtona lub ulicy Fieldorfa "Nila".

Podczas przebudowy wiaduktów Trasy Łazienkowskiej nad ulicami Bajońską i Paryską, główną drogą objazdową będzie Trasa Siekierkowska. Aby ułatwić kierowcom zjeżdżającym z Trasy Siekierkowskiej włączanie się do ruchu, powstał dodatkowy pas włączenia wzdłuż jezdni Wału Miedzeszyńskiego za prawoskrętem w stronę centrum. Z kolei kierowcom zjeżdżającym z mostu Łazienkowskiego na Wał Miedzeszyński w kierunku Trasy Siekierkowskiej zostanie zapewniony własny pas ruchu na przedłużeniu łącznicy – do tej pory musieli oni ustąpić pierwszeństwa pojazdom jadącym od strony Wybrzeża Szczecińskiego. Objazdy będą prowadziły także ulicą Fieldorfa "Nila" oraz aleją Waszyngtona.

Autobusy nie zmienią tras

Autobusy Warszawskiego Transportu Publicznego kursujące aleją Stanów Zjednoczonych nie zmienią tras, z wyjątkiem E-1. Autobusy tej linii w kierunku stacji metra Stadion Narodowy pojadą prosto ulicą Saską, skręcą w Zwycięzców i nią dojadą do Wału Miedzeszyńskiego, czyli do swojej stałej trasy. Po drodze zatrzymają się na przystanku na wiadukcie na ulicy Saskiej oraz na przystankach Stacja Krwiodawstwa i Katowicka na ulicy Zwycięzców.

Nieczynny będzie natomiast przystanek Kryniczna 02 na Wale Miedzeszyńskim. Pojazdy jadące w kierunku Grochowa i Wawra nadal będą korzystały ze swojego buspasa. Natomiast autobusy kursujące w stronę centrum będą miały do dyspozycji wydzielony pas na zamkniętej jezdni. Będzie on dostępny wyłącznie dla Warszawskiego Transportu Publicznego. Autobusy dojadą nim do wiaduktu na ul. Saskiej, a następnie przejadą na drugą jezdnię, na wspólny pas z pozostałymi pojazdami. Przejazd autobusom ułatwią także buspasy wytyczone w aleję Stanów Zjednoczonych oraz na ulicy Ostrobramskiej.