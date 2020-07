Ogrody deszczowe zamiast betonu i kostki. Francuska ma być bardziej zielona

Jak przypomina Zarząd Dróg Miejskich, Francuska w 2010 roku przeszła generalny remont, dzięki czemu zyskała nową nawierzchnię, eleganckie chodniki i oświetlenie. Zaplanowane prace będą uzupełnieniem i zwieńczeniem tej przebudowy - obejmą całą ulicę Francuską i plac Przymierza (do skrzyżowania z ulicą Meksykańską). Zazielenienia Francuskiej domagali się sami mieszkańcy, którzy najpierw zgłosili projekt w budżecie obywatelskim, a potem większością głosów wybrali go do realizacji.