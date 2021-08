Rowerzystka w szpitalu po potrąceniu na Cybernetyki

Na skrzyżowaniu Cybernetyki z Wirażową doszło do potrącenia rowerzystki. Jak podała policja, jedna osoba została przewieziona do szpitala.

Jak przekazała Małgorzata Wersocka z Komendy Stołecznej Policji, zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło do policjantów o godzinie 18.15. - Doszło do potrącenia osoby jadącej na rowerze przez kierującego samochodem osobowym marki Seat. Kierujący byli trzeźwi. Osoba poruszająca się rowerem została przewieziona do szpitala - podała policjantka.