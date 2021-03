"Rowerowa piątka Trzaskowskiego". Chcą załatać dziury w śródmiejskiej sieci dróg rowerowych

Rowerowa piątka Trzaskowskiego - tak nazwano plan łatania dziur w śródmiejskiej sieci dróg rowerowych. Drogowcy zapewniają, że niektóre odcinki uda się wykonać jeszcze w tym roku.

Dwa lata temu prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiedział powstanie Nowego Centrum Warszawy. Jak obiecywał, Śródmieście ma w ciągu kilku lat sprzyjać życiu społecznemu, być bezpieczne dla mieszkańców, z większą ilością zieleni. Od tamtej pory spore zmiany zaszły w okolicach ronda Czterdziestolatka i w alei Jana Pawła II, która została zwężona, a przez to stała się bardziej przyjazna pieszym i rowerzystom. W ostatni poniedziałek rozpoczęła się przebudowa placu Pięciu Rogów, który zamieni się w deptak.

Z kolei w weekend "Gazeta Stołeczna" informowała o tym, że elementem Nowego Centrum Warszawy, ma być "rowerowa piątka Trzaskowskiego". Chodzi o dobudowanie kilku odcinków tras rowerowych, które uzupełnią śródmiejską siatkę.

Północ - Południe

Dzięki nim, drogi rowerowe przez Śródmieście mają tworzyć korytarze w relacjach północ - południe oraz wschód - zachód - dziś. Korytarz pierwszy to droga rowerowa wzdłuż Marszałkowskiej. Jak zapowiedział Jakub Dybalski z Zarządu Dróg Miejskich, w tym roku rozpocznie się budowa odcinka od Widok do Królewskiej oraz budowa przejazdów w okolicy ronda Dmowskiego. - W tym roku również ma się zacząć projektowanie drogi rowerowej na odcinku od Królewskiej do placu Bankowego po stronie zachodniej, w kolejnych latach korytarz powinien zostać przeciągnięty wzdłuż Andersa i Mickiewicza - przekazał rzecznik ZDM.

O tym, jak będzie wyglądać Marszałkowska po zmianach, informowaliśmy na tvnwarszawa.pl w grudniu ubiegłego roku.

Plan budowy ścieżki rowerowej na Marszałkowskiej ZDM

Kolejny korytarz ma umożliwić przejazd Traktem Królewskim. Tutaj drogowcy skupili się na wytyczeniu tras rowerowych na Placu Trzech Krzyży, od Alej Ujazdowskich przez krótki fragment Nowego Światu do Alej Jerozolimskich i przez nie. - Projektowanie jest na ukończeniu. Ten fragment chcemy zrealizować jeszcze w tym roku. Planowane są pasy rowerowe przez rondo - zapowiedział Dybalski. Dalej podróż rowerem będzie można kontynuować przez ulice o uspokojonym ruchu, czyli Nowy Świat i Krakowskiej Przedmieście, aż do Miodowej, gdzie już jest droga rowerowa. W kolejnych latach ma powstać również trasa wzdłuż Bonifraterskiej. Jak zaznaczył przedstawiciel ZDM, trwa jej projektowanie. W ten sposób powstanie nieprzerwany przejazd rowerowy od Wilanowa, przez Mokotów, Śródmieście, aż do Żoliborza.

W przypadku korytarza trzeciego - wzdłuż alei Jana Pawła II - to przede wszystkim uzupełnienie trasy w kierunku północnym, aż do ronda "Radosława". W tej chwili aby zgodnie z przepisami przejechać aleją w kierunku Żoliborza, trzeba zmieniać strony, a droga dla rowerów jest wykonana z kostki w dość marnym stanie. Od ronda Czterdziestolatka droga biegnie po obu stronach alei, ale za Grzybowską szlak po stronie wschodniej się urywa. Trzeba przejechać na zachodnią, którą można dojechać do Nowolipek - tam znów należy przeciąć aleję Jana Pawła II. Po tej stronie droga kończy się na Stawkach, co oznacza konieczność ponownego odbicia. Dopiero za rondem "Radosława" ścieżka jest obustronna.

Szczególnie problematyczny jest odcinek w rejonie Hali Mirowskiej. Ponad trzy lata temu miasto obiecywało zagospodarowanie terenu przed halą: wytyczenie chodnika, ścieżki rowerowej i ucywilizowanie handlu kwiatami. Jednak, jak pisaliśmy w grudniu ubiegłego roku, na drogę rowerową nie ma pieniędzy. Teraz przedstawiciel ZDM zapewnia, że droga powstanie, ale nie deklaruje kiedy. - To zależy od przyznania środków - podkreślił Dybalski.

Ponadto w ramach tego korytarza, niebawem ma zakończyć się projektowanie odcinka wzdłuż alei Niepodległości, aby dociągnąć trasę północ-południe obok siedziby Głównego Urzędu Statystycznego, do ulicy Wawelskiej. O problemach z projektem przebudowy tego odcinka alei Niepodległości pisaliśmy pod koniec listopada. Wówczas Stowarzyszenie Ochocianie alarmowało, że ścieżka rowerowa została z projektu usunięta. Jednak przedstawiciel ZDM uspokajał, że projekt nie został ostatecznie zatwierdzony.

W alei Niepodległości nie ma drogi rowerowej Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl

Zachód - Wschód

Kolejny korytarz to trasa zachód-wschód. W tym roku ZDM udrożnić ruch rowerowy przez plac Na Rozdrożu, gdzie powstanie łącznik rowerowy po zachodniej stronie placu i droga dla rowerów łącząca plac z wiaduktami nad Agrykolą. - Jego przedłużeniem są trasy rowerowe na wiaduktach Agrykoli, które przebuduje Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych. Dalej ominą Torwar i przejdą przez Czerniakowską i przez kładkę nad Portem Czerniakowskim, którą projektuje Zarząd Zieleni, a następnie dołączą się do mostu Łazienkowskiego. Realny termin powstania tej trasy to 2023 rok - przekazał Dybalski.

Ostatni korytarz również ma przebiegać z zachodu na wschód. To przedłużenie trasy rowerowej prowadzącej przez Górczewską i Leszno, która przez aleję "Solidarności" dotrze do placu Bankowego. - Newralgiczny odcinek do placu Bankowego można stosunkowo łatwo poprowadzić przestawiając parkowanie na jezdnię - stwierdził przedstawiciel ZDM. Jak zapowiedział, ten korytarz ma być gotowy do końca kadencji Rafała Trzaskowskiego.

Autor:dg/b

Źródło: tvnwarszawa.pl