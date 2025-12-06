Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ulice

Ostrzegają się przed "rondziarzem", jego działalność śledzi detektywka

"Rondziarz" poluje na warszawskich kierowców
Ostrzegają się przed "rondziarzem". Fragment reportażu programu "Uwaga!" TVN
Źródło: Uwaga! TVN
Nazywani są "myśliwymi" lub "rondziarzami", bo celowo nie unikają kolizji na drodze lub wręcz je prowokują. Przed jednym z takich kierowców, od dawna, ostrzegają się nawzajem internauci. Reportaż programu "Uwaga!" TVN.

Taksówkarz poruszający się srebrnym fordem znany jest z tego, że na ulicach Warszawy ma doprowadzać do kolizji, najczęściej z winy drugiego kierowcy, a później domagać się gotówki.

- Dojeżdżałam do ronda i widziałam, że stoi samochód, taksówka. Było miejsce na rondzie i wjechałam, samochód obok też wjechał. Chciałam jechać prosto i nagle we mnie uderzył - opowiada pani Magdalena. - Kierowca od razu zaczął do mnie mówić: "Co pani zrobiła?". Powiedział, żebym dała mu tysiąc złotych i on uzna, że sprawa jest załatwiona. Stwierdziłam, że z jakiej racji mam mu dawać tysiąc złotych, skoro to nie była moja wina? Zadzwoniłam po policję i panowie policjanci stwierdzili, że to ewidentnie wina tamtego kierowcy. On nie mógł w to uwierzyć. Stwierdził, że nie przyjmuje mandatu, bo to nie była jego wina - dodaje

Zobacz cały reportaż na stronie "Uwagi!" TVN>>>

Kierowcę śledzi detektywka

Działalność taksówkarza śledzi detektywka pracująca dla firm ubezpieczeniowych. Już cztery lata temu wobec tego kierowcy pojawiły się wątpliwości, co do zasadności wypłat odszkodowań.

- W świecie ubezpieczeń mówimy na takich ludzi "myśliwi" albo "rondziarze", czyli ludzie, którzy celowo nie unikają zdarzeń albo je wręcz prowokują. Ten kierowca nie zawsze rozlicza się poprzez zakłady ubezpieczeń, część tych kolizji rozliczana jest na miejscu, bezpośrednio z uczestnikami – opowiada detektywka.

O swojej historii opowiedziała nam pani Jadwiga.

- Dałam kierunkowskaz, że chcę zmienić pas. Droga była pusta, więc zmieniałam i raptem coś mnie uderzyło. Wysiadłam i mówię mu, że mnie uderzył. A on, że to moja wina. Że ma filmik i wszystko ma nagrane – relacjonuje nasza rozmówczyni. I dodaje: - Puścił mi filmik i powiedział, że możemy się dogadać, bo jemu nie zależy na oświadczeniu. Że jak wezwiemy policję, to będziemy czekać sześć godzin, bo tak policja w Warszawie przyjeżdża. Zaproponował, że jak mu dam 1,5 tysiąca złotych to się rozstajemy. Nie zgodziłam się, a on, że żebym dała mu 800 złotych. Powiedziałam, że nie czuję się winna i że poczekamy na policję. Po prawie czterech godzinach mówi: "To niech mi pani coś da i się rozstajemy". Powiedziałam, że jak chce, to możemy się rozstać polubownie, ale bez niczego. Przystał na to.

Kolejną osobą, która miała do czynienia z tym kierowcą, była pani Anna.

- Byłam w ogromnym szoku. Przyspieszył, żeby uderzyć mi w tył samochodu. Pan oczywiście stwierdził, że to moja wina, że muszę mu zapłacić 1500 złotych na miejscu – opowiada nasza rozmówczyni. I dodaje: - Jak wezwaliśmy policję, to pan zaczął udawać, że źle się czuje. Że mamy wezwać też pogotowie. Ja jestem medykiem i jestem w stanie pewne objawy rozpoznać, to zdecydowanie było symulowanie, żebyśmy się przestraszyli i odwołali policję. Policja nie przyjeżdżała, a on stwierdził: "Po co pani to wszystko? 600 złotych i możemy się rozjechać". Z tego stresu i nerwów zgodziłam się. A on nagle się dobrze poczuł.

Kierowcy, którzy jadą niepewnie

- On typuje swoje ofiary. Jak ktoś jedzie niepewnie, to łatwo jest taką osobę upolować. Cierpią najsłabsze jednostki. On nie uderzy w łysego dresa w bmw. W tym wypadku są to głównie kobiety, ale często też ubery. Jak wiadomo, na uberach jeżdżą dzisiaj głównie cudzoziemcy, którzy też nie zawsze jeżdżą pewnie. Często nie znają języka i bardzo często zależy im na tym, żeby kolizję załatwić od ręki za gotówkę – tłumaczy detektywka.

W mediach społecznościowych są liczne wpisy ostrzegające przed taksówkarzem polującym na kierowców. Zawsze jest to srebrny ford focus, zmieniają się tylko tablice rejestracyjne.

Sprawą zajmuje się dziennikarz, który prowadzi szkolenia redukujące punkty karne. Okazuje się, o czym wtedy nie wiedział, że wśród jego kursantów, był słynny w Warszawie "rondziarz". 

- Bardzo często podnosił rękę i mówił: "Bo ja miałem taki przypadek". Potem sala wybuchała na to już śmiechem, że on jest strasznym pechowcem i ciągle ma wypadki – opowiada Łukasz Zboralski z brd24.pl i Kanału Zero. I dodaje: - Podstawą jego działania jest brak wiedzy polskich kierowców. Ludzie zapominają o prostych rzeczach.

- Zapamiętałem, że głównie interesowały go ronda. Najtrudniejsze są te ronda, które mają co najmniej dwa pasy ruchu, gdzie z wewnętrznego trzeba przebić się na zewnętrzny. Moim zdaniem on poluje na ten błąd – uważa Łukasz Zboralski.

Zagraniczne podróże

Reporterzy "Uwagi!" ustalili, że "rondziarz" porusza się dwoma bardzo podobnymi samochodami. Oba to srebrne fordy focusy. Mężczyzna jest aktywny w mediach społecznościowych i dzieli się informacjami ze swojego życia prywatnego. Publikuje też utwory muzyczne swojego autorstwa. 

- Bardzo lubi sesje fotograficzne, pisze, że to jego pasja, bycie modelem. Poza tym, że on jeździ na taksówce i to jest jego źródło dochodu. Wygląda na to, że żyje wystawnie. Dużo podróżuje. Na pewno dodatkowe pieniądze są na takie przyjemności potrzebne – ocenia detektywka.

Co na to kierowca forda?

Reporterka "Uwagi!" chciała poznać stanowisko kierowcy forda, ale ten nie chciał rozmawiać.

- Jeżeli jest niewielka szkoda, to po co mam wzywać policję i czekać 5-6 godzin - stwierdził.

Kto może powstrzymać "rondziarza"? Okazuje się, że najpierw muszą to zrobić sami kierowcy i świadkowie takich kolizji, bo policjanci nie mają takich zgłoszeń.

- Nie wiem o takich zgłoszeniach. Z informacji, które posiadam, w trzech wypadkach był on sprawcą, w pozostałych był poszkodowanym. Wszystkich spraw w tym roku było 14 – mówi podinsp. Sławomir Czyżniak, zastępca naczelnika wydziału ruchu drogowego Komendy Stołecznej Policji.

- On igra z ludzkim życiem, doprowadzi kiedyś do tragedii. Wiem, że już raz niewiele brakowało, jak przewróciła się latarnia. Trzeba coś z tym człowiekiem zrobić, bo to jeżdżące zagrożenie – podkreśla pani Magdalena.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Agnieszka Madejska/wg

Źródło: "Uwaga!" TVN

Źródło zdjęcia głównego: "Uwaga!" TVN

Udostępnij:
TAGI:
Wypadki i kolizje w Warszawie
Czytaj także:
Automatyczna skrzynia biegów jest droga w naprawie
Z prawem jazdy na "automat" jechał "manualem". Surowa kara
Okolice
Wypadek pod Warszawą
Zarzuty po śmiertelnym wypadku. Kierowca był poszukiwany listem gończym
Okolice
Tablica informacyjna o zakazie sprzedaży alkoholu nocą
Jak działała nocna cisza alkoholowa. Pierwsze statystyki straży miejskiej
Śródmieście
Najlepsze miasto świata
Premiera była wielkim wydarzeniem, możesz obejrzeć ten spektakl za darmo
Śródmieście
Zwycięski projekt nowego budynku Ursynoteki
Modrzewiowa elewacja, dużo światła, ludzka skala
Ursynów
Dworzec Zachodni otwarty
Modernizacja przystanku. Przez kilka dni pociągi będą go omijać
Ursus
Strefa Czystego Transportu w Warszawie
Pierwszy mandat za wjazd do strefy. Po kilkunastu miesiącach
Śródmieście
Do kolizji doszło na S8
Furgonetka rozbita w drzazgi. Sąd: to nie przestępstwo
Klaudia Ziółkowska
Wizualizacja mostu na Wiśle w Górze Kalwarii
Zbudują nowy most kolejowy. Z kładką pieszo-rowerową
Okolice
Dworzec Centralny obchodzi 50. urodziny
Budowniczy: dziś jest ładniejszy
Śródmieście
Świąteczna iluminacja na Trakcie Królewskim
Spacery w blasku świątecznej iluminacji. Trakt Królewski zmieni się w deptak
Śródmieście
Wypadek koło Magnuszewa
Pijany wjechał w pieszych, trzy osoby zginęły. Wyrok
Okolice
Remonty ulic w Warszawie (zdjęcie ilustracyjne)
Zamkną ulice, będą objazdy. Ruszają prace w trzech dzielnicach
Praga Północ
Nie zatrzymał sie do kontroli, został zatrzymany po pościgu
Nie zatrzymał się do kontroli. Miał cudze tablice rejestracyjne
Okolice
Spacer łosia
"Z pozoru wydawała się spokojna"
Okolice
Koniec sezonu Veturilo
Veturilo bije rekordy. "To tak, jakby okrążyć Warszawę 32 tys. razy"
Śródmieście
Wypadek w al. Solidarności. Auto na boku
Zderzenie w alei Solidarności. Dwie osoby ranne, ogromne utrudnienia
Dworzec Centralny w 1987 roku
"Prawdziwa perła na szynach" skończyła pół wieku
Dariusz Gałązka
Rowerowy Przejazd Mikołajów
Mikołaje, śnieżynki i elfy nie dostali zgody na przejazd
Magdalena Gruszczyńska
Interwencja strażników miejskich przy ulicy Kinowej w Warszawie
Leżała w nocy na trawie przed blokiem, powtarzała: "zimno, boli"
Praga Południe
Słupki pojawiły się przed jedną z podstawówek na Woli
Rodzice podjeżdżali autami pod samo wejście szkoły. Dzielnica postawiła słupki
Nie żyje mężczyzna (zdjęcie ilustracyjne)
Zwłoki mężczyzny w domu. "Miał rozległy uraz głowy"
Okolice
Korek na ulicy Pułkowej
Korek paraliżuje życie mieszkańców. Szykują się do protestu
Okolice
Stacja metra Bemowo
Awaria rozjazdu w metrze, zamknięto dwie stacje
Bemowo
Kierowcy łamiący przepisy na S7
"Na tempomacie ustawił 210 km/h"
Okolice
Straciła prawo jazdy
Mandaty na 7500 złotych i 30 punktów karnych
Okolice
Karetka
86-latka na rowerze potrącona przez samochód
Okolice
Polizei
Matka w areszcie, dzieci w ośrodku w Niemczech. Nie spędzą razem świąt
Natalia Madejska
mika dywersja tvn24
Europejskie Nakazy Aresztowania po aktach dywersji na kolei
Okolice
Przestrzeń z ułatwieniami dla osób niepełnosprawnych
Chcą, aby siedzenia dla osób uprzywilejowanych miały inny kolor
Śródmieście

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki