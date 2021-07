Motocykliści jechali dużą grupą. Na światłach pieszy zaatakował ich gazem

Grupa kilkunastu motocyklistów zbliża się do ronda ONZ. Na czerwonym świetle zatrzymują się przed przejściem dla pieszych, słychać warkot silników. Nagle na pasy wbiega przechodzień i pryska gazem w kierunku motocyklistów. Nie kończy się to dla niego dobrze.

Choć na nagraniu widać datę z 2016 roku, to do zdarzenia doszło w minioną sobotę. Film został opublikowany w internecie i trwa ponad dwie minuty. Wybraliśmy fragment, by pokazać, co się wydarzyło. Na nagraniu widać moment, gdy grupa kilkunastu motocyklistów dojeżdża do ronda ONZ od strony Mokotowa. Kilku ma zasłonięte tablice rejestracyjne. Nagrywa jeden z nich.