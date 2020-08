Remonty w Wawrze, na Białołęce, Ochocie i Woli

Prace na Ochocie

Na Ochocie z kolei przebudowywana jest ulica Włodarzewska. Na weekend przewidziano układanie nowej nawierzchni jezdni. W sobotę, od godziny 6 do 17 ulica będzie zamknięta dla ruchu na odcinku od skrzyżowania z ulicami Usypiskową i Altową do budynku nr 67. Następnie, w niedzielę od 8 do 15 zamknięty będzie odcinek od budynku nr 67 do Alej Jerozolimskich.