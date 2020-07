Remont Wołoskiej, zmiany na Okrzei i Górczewskiej

Tymczasowe rondo na Bemowie

Tymczasem na ulicy Górczewskiej, na wysokości Urzędu Dzielnicy Bemowo, trwa budowa stacji metra Powstańców Śląskich. Wykonawca drugiej linii metra rozpoczął budowę układu korytarzy pod skrzyżowaniem ulicą Powstańców Śląskich z Górczewską, którymi pasażerowie przejdą w przyszłości do stacji. Te prace wymagają zajęcia środka skrzyżowania. W ostatnich dniach wykonawca przebudowywał skrzyżowanie, by ruch odbywał się jak na rondzie, omijając teren budowy.

W weekend remont Wołoskiej

Kolejne utrudnienia czekają na kierowców w weekend. Warszawscy drogowcy wyremontują nawierzchnię ulicy Wołoskiej prowadzącej w kierunku ulicy Rzymowskiego. Od piątku 17 lipca od godziny 22 do poniedziałku 20 lipca, do około godziny 4 jezdnia będzie wyłączona z ruchu na odcinku od ulicy Woronicza do Marynarskiej.