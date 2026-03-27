Remonty dwóch ważnych warszawskich ulic

Wodociągowcy pracują na Wisłostradzie

ZDM poinformował, że w ramach ogłoszonego przetargu frezowanie przejdą m.in. dwa wybrzeża - Kościuszkowskie i Gdyńskie. W Śródmieściu prace będą prowadzone na odcinku między ul. Grodzką a tunelem Wisłostrady, a na Bielanach - między ul. Pergaminową a mostem Grota-Roweckiego. Tym samym remont przejdą kolejne odcinki Wisłostrady o łącznej długości 2,5 km.

"W przeciągu kilku najbliższych lat planujemy etapami wymienić nawierzchnię na całej Wisłostradzie. Rozpoczęliśmy już w 2024 roku od ul. Czerniakowskiej, na której wyremontowaliśmy wschodnią jezdnię i fragment zachodniej. Ograniczenie prac na jezdni zachodniej wynika z zaplanowanego przez MPWiK remontu magistrali wodociągowej, w trakcie którego droga zostanie rozebrana. W zeszłym roku kontynuowaliśmy te prace. Nowy asfalt pojawił się na dalszych odcinkach ul. Czerniakowskiej i również na Wybrzeżu Gdyńskim. Łącznie w 2025 roku wyremontowaliśmy ok. 2,3 km Wisłostrady" - przypominają stołeczni drogowcy.

Remont przejdą kolejne odcinki Wisłostrady

Ponadto remont przejdą też obie jezdnie alei Stanów Zjednoczonych między Grenadierów a Rondem Wiatraczna. Na samym rondzie oraz na ul. Zakole również pojawi się nowa nawierzchnia.

W ubiegłym tygodniu ZDM poinformował o otwarciu ofert na remonty ośmiu stołecznych ulic. Drogowcy wskazali, że tegoroczny plan minimum to remont 40 kilometrów dróg, co stanowi około 5 procent całej sieci zarządzanej przez ZDM.