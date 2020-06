Weekendowe frezowanki w alei Jana Pawła II i na rondzie "Ziutka". Będą też zmiany przy budowie metra

Nowa nawierzchnia pojawi się na odcinku alei Jana Pawła II, gdzie obecnie toczą się prace przy zwężeniu ulicy. W środę około godziny 22 drogowcy wyłączą wschodnią jezdnię na odcinku od Alej Jerozolimskich do ronda ONZ. Nie będziemy mogli z niej korzystać do poniedziałku, do około 4 nad ranem. W kierunku Żoliborza nie pojedziemy w tym czasie także wiaduktem.

Żeby ominąć roboty drogowe, kierowcy jadący ulicą Chałubińskiego od strony Mokotowa będą musieli pojechać dołem, do ronda Czterdziestolatka, gdzie będą mogli wyłącznie skręcić w prawo lub lewo. Oznacza to także brak możliwości skrętu z Alej Jerozolimskich w aleję Jana Pawła II. Są trzy możliwości objazdu. Jeśli skręcimy na rondzie w prawo możemy jechać przez Aleje Jerozolimskie - Emilii Plater - Świętokrzyską lub Aleje Jerozolimskie - Marszałkowską - Królewską - Grzybowską. Gdy pojedziemy w lewo z Alej Jerozolimskich możemy potem skręcić w prawo w Towarową, a potem w Prostą.

Zmiany na Woli

Druga lokalizacja, w której będą toczyły się roboty drogowe to rondo Szczepańskiego "Ziutka" na Woli. Początek prac na skrzyżowaniu Górczewskiej i alei Prymasa Tysiąclecia również został zaplanowany na godzinę 22 w środę. Z ruchu wyłączone zostanie całe rondo i jego wszystkie dojazdy: zachodnia jezdnia alei Prymasa Tysiąclecia od bocznej jezdni, która prowadzi do stacji benzynowej i stadionu Olimpii, wschodnia jezdnia od wjazdu na parking przed salonem samochodowym, południowa jezdnia Górczewskiej od strony Elekcyjnej oraz jezdnia północna od strony Sokołowskiej.

Nadal będzie można korzystać z wiaduktów nad rondem. Drogowcy proponują dwie możliwości objazdów ulicami: Wolską - Elekcyjną - Deotymy - Obozową lub Wolską - Płocką - Obozową. Osoby wybierające się do Parku Szymańskiego będą mogły do niego dojechać wyłącznie boczną jezdnią alei Prymasa Tysiąclecia, na której zostanie odwrócony kierunek ruchu.

Prace potrwają do soboty, 13 czerwca, do godziny 5. - W kwietniu Zarząd Dróg Miejskich oraz Metro Warszawskie zakończyły na podległych sobie odcinkach przebudowę ulicy Górczewskiej od alei Prymasa Tysiąclecia do ulicy Płockiej. Obecnie drogowcy pracują jeszcze na odcinku Płocka - Młynarska. Gotowa jest już nowa nawierzchnia jezdni południowej. Do końca czerwca chcą zakończyć kompleksowy remont północnej nitki. Jeszcze wcześniej, w zeszłym roku, wymieniona została nawierzchnia obu jezdni ulicy Leszno, stanowiącej przedłużenie Górczewskiej - przypomina rzeczniczka ratusza Karolina Gałecka.