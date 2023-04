Zamkną wjazd na most Świętokrzyski po praskiej stronie, zwężą Żwirki i Wigury

W piątek rozpocznie się remont ulicy Zajęczej. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami, drogowcy informują o objazdach. Zwężona zostanie też Żwirki i Wigury, a tramwajarze szykują się do prac na placu Bankowym.

Wymiana nawierzchni jezdni Zajęczej rozpocznie się w piątek o godzinie 22.00. Ulica zostanie całkowicie wyłączona z ruchu na odcinku od Wybrzeża Kościuszkowskiego, wraz ze skrzyżowaniem, do ulicy Topiel, także ze skrzyżowaniem.

Drogowcy uspokajają: dla ułatwienia ruchu w tym rejonie otwarty pozostanie przejazd ulicą Dobrą w obu kierunkach.

Prace potrwają do wtorku - drugiego maja.

Objazd zamkniętej Zajeczej ZDM

Bez wjazdu na most Świętokrzyski

Konsekwencją zamknięcia ulicy Zajęczej tuż za zjazdem z mostu Świętokrzyskiego będzie zamknięcie wjazdu na przeprawę po prawej stronie Wisły.

Jak informuje w komunikacie Zarząd Dróg Miejskich, na ulicy Zamoście wyłączone z ruchu zostaną pasy do jazdy prosto na most. Kierowcy skorzystają tu z dwóch pasów do skrętu w lewo i jednego w prawo na Wybrzeże Szczecińskie. Na Wybrzeżu Szczecińskim od strony portu Praskiego wygrodzony zostanie prawoskręt, jechać będzie można wyłącznie dwoma pasami prosto, a z jednego skręcić w lewo. Także jadący od strony PGE Narodowego nie skręcą na most. Dla ruchu otwarte pozostaną dwa pasy do jazdy prosto i jeden do skrętu w prawo.

Objazd do Śródmieścia został wyznaczony mostem Poniatowskiego.

Remont ulicy Zajęczej Remont ulicy Zajęczej | Tomasz Zieliński, tvnwarszawa.pl Remont ulicy Zajęczej | Tomasz Zieliński, tvnwarszawa.pl Remont ulicy Zajęczej | Tomasz Zieliński, tvnwarszawa.pl Remont ulicy Zajęczej | Tomasz Zieliński, tvnwarszawa.pl Remont ulicy Zajęczej | Tomasz Zieliński, tvnwarszawa.pl Remont ulicy Zajęczej | Tomasz Zieliński, tvnwarszawa.pl Remont ulicy Zajęczej | Tomasz Zieliński, tvnwarszawa.pl

Zmiany na Tamce

Drogowcy informują również, że wjazd na most Świętokrzyski z Tamki podczas robót będzie otwarty. Jadący Tamką w stronę przeprawy nie skręcą w lewo na Wybrzeże Kościuszkowskie (zakaz nie będzie dotyczył dojazdu do posesji). Pojadą prosto lub w prawo. Z Wybrzeża Kościuszkowskiego od strony ulicy Jaracza obowiązywać będzie nakaz skrętu w prawo na most Świętokrzyski.

Podczas prac zamknięte będzie skrzyżowanie Zajęczej i Topiel. Nie będzie można skręcić z Tamki w ul. Topiel. Z kolei z Kruczkowskiego będzie można jechać tylko w prawo lub w lewo. Zakaz wjazdu na Topiel nie będzie dotyczył mieszkańców tej ulicy.

"Jeszcze przed piątkowymi pracami u zbiegu Cichej i Tamki zostanie obniżony krawężnik. Dojeżdżający do ulic Cichej, Zajęczej i Dynasy będą mogli tu skręcić. Dla pieszych zostanie urządzone tymczasowe przejście przez Cichą. Po zakończeniu prac przywrócony zostanie stan sprzed remontu. Na ulicy podczas robót obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania się z informacją o odholowaniu pojazdu na koszt właściciela" - przekazuje w komunikacie Zarząd Dróg Miejskich.

Objazdy

W czasie prac na ulicy Zajęczej kierowcy będą mogli poruszać się ulicą Dobrą w obu kierunkach. Pomiędzy Tamką a Zajęczą zmieni się układ pasów. W stronę Zajęczej prowadzić będzie jeden pas . Od Zajęczej do Tamki będą dwa pasy: lewoskręt (umożliwiony zostanie skręt w kierunku mostu) oraz pas do jazdy prosto i w prawo. U zbiegu Dobrej i Zajęczej, od strony Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, kierowcy pojadą tylko jednym pasem prosto. Drugi pas w tym miejscu zostanie wygrodzony.

Objazdy utrudnień poprowadzą ulicami:

- Browarną, Oboźną, Karasia i Kopernika do Tamki,

- Leszczyńską, Oboźną, Karasia i Kopernika do Tamki,

- Lipową i Dobrą do Tamki,

- Tamką, Dobrą i Drewnianą do Topiel.

Na ulicy Oboźnej wprowadzone zostanie ograniczenie tonażowe do pięciu ton.

Zmiany na Żwirki i Wigury i placu Bankowym

Weekend majowy drogowcy wykorzystają także na frezowanie dwóch odcinków Żwirki i Wigury. Nową nawierzchnię zyskają fragmenty jezdni w stronę Lotniska Chopina – pomiędzy Banacha a Księcia Trojdena oraz od 1 Sierpnia do Hynka. Na obu odcinkach prace będą toczyły się równolegle od poniedziałku od godz. 22 do czwartku do godz. 4. Podczas remontu, zachodnia jezdnia będzie zwężona do jednego pasa ruchu.

Frezowanie nie wpłynie na trasy komunikacji miejskiej, ale niektóre przystanki zostaną przeniesione.

Z kolei tramwajarze od soboty do poniedziałku, przeprowadzą prace na torach w rejonie placu Bankowego. W tym czasie tramwaje nie będą kursowały ulicą Marszałkowską i Andersa – na odcinku od Stawki do placu Zbawiciela oraz na Nowowiejskiej między placem a skrzyżowaniem z al. Niepodległości.

Na trasy objazdowe zostaną skierowane składy linii 4, 15, 36, 78, a kursowanie linii 35 będzie zawieszone. W czasie prac wydłużona zostanie trasa autobusowej linii Z-4. Autobusy z pl. Konstytucji pojadą prosto Marszałkowską, przez pl. Bankowy i ulicę Andersa do Muranowskiej.

Autor:kz

Źródło: tvnwarszawa.pl