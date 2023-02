Wiadukt nad Globusową wreszcie do remontu. Prace potrwają prawie rok

Rozpoczyna się remont wiaduktu we Włochach nad ulicą Globusową. Prace ruszą w niedzielę. Będą zmiany dla kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej.

Chodzi o wiadukt w ciągu ulic Świerszcza i Potrzebnej (nad Globusową), który, jak przypominają urzędnicy, został oddany do użytku pod koniec 1964 roku. Po niemal 60 lat obiekt wymaga całkowitej renowacji. Remont potrwa około 11 miesięcy. Niedziela to pierwszy dzień z utrudnieniami dla kierowców.

Wyznaczono objazdy

Ruch pod wiaduktem

Przez cały czas trwania robót, przejazd ulicą Globusową pod remontowanym wiaduktem będzie możliwy, ale kierowcy powinni liczyć się z pewnymi utrudnieniami. Nie będzie można pojechać bocznymi jezdniami Globusowej, czyli "na górę" – do Świerszcza oraz z Potrzebnej "na dół" – do Globusowej.

"Wykonawca remontu będzie wzmacniał ściany wiaduktu, co będzie wiązało się z czasowym zajęciem jezdni. Zależnie od postępu robót, kierowcy będą poruszali się zwężonymi jezdniami lub będą kierowani na jedną z nich – przez cały okres prac działał będzie co najmniej jeden pas w każdym kierunku (od 19 lutego niemal do końca miesiąca, wyłączone z ruchu będą lewe pasy obu jezdni; następnie ruch w obu kierunkach zostanie przełożony na jezdnię zachodnią, a w połowie marca – na wschodnią)" - przekazują urzędnicy.