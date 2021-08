Przygotowują się do przebudowy wiaduktów na Trasie Łazienkowskiej. Pierwsze prace i utrudnienia

Już w najbliższego poniedziałek kierowcy poczują pierwsze utrudnienia związane z nadchodzącą rozbiórką i odbudową wiaduktów Trasy Łazienkowskiej na wysokości Torwaru. Jezdnia w kierunku Pragi zostanie zwężona do dwóch pasów, zostaną też wprowadzone ograniczenia tonażowe dla samochodów ciężarowych.

Jak informuje stołeczny ratusz, przebudowę wiaduktu północnego (w stronę centrum) poprzedzi wprowadzenie ruchu dwukierunkowego na wiadukcie południowym (w kierunku Pragi), gdzie - w trakcie nadchodzących prac - poszerzona zostanie istniejąca jezdnia. Dzięki temu, kiedy drogowcy zamkną już wiadukt północny, kierowcy będą mieli do dyspozycji na wiadukcie południowym po dwa pasy ruchu dla każdego kierunku.

Utrudnienia na Trasie Łazienkowskiej od 16 sierpnia

Z zapowiedzi ratusza wynika, że prace rozpoczną się w poniedziałek, 16 sierpnia w godzinach porannych. Wtedy to na jezdni alei Armii Ludowej w stronę Pragi, od placu Na Rozdrożu do rejonu ulicy Łazienkowskiej, ruszą przygotowania do wyłączania istniejącego buspasa i zwężania pozostałych dwóch pasów jedni. "Dla ruchu ogólnego dostępny będzie skrajny lewy pas. Prawy pas stanie się buspasem, dostępnym również dla karetek, pojazdów MTON, taksówek oraz motocykli" - podaje ratusz.