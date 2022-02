Wraca ruch na rondzie Sedlaczka. Ale kierowcy pojadą inaczej niż wcześniej

czytaj dalej

Na środku drogi rowerowej na Rembielińskiej ktoś ustawił wielką betonową barierę. Prawdopodobny zamysł był taki, aby uniemożliwić kierowcom wjazd do tunelu, tyle, że po zmroku przeszkoda powoduje zagrożenie dla pieszych i rowerzystów. Kto jest za to odpowiedzialny? Nie wiadomo, bo nikt się do betonowej zapory nie przyznaje.