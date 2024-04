Zamknięte Wierzbowa i Moliera. Objazdy

Kierowcy nie skręcą z Senatorskiej w Wierzbową - zakaz nie będzie dotyczył dojazdu do ulic: Wierzbowej, Canaletta, Niecałej, Fredry i placu Teatralnego. Aby zapewnić wyjazd z ulicy Fredry i garażu podziemnego budynku Metropolitan, na fragmencie Wierzbowej, od Niecałej do drogi pomiędzy Teatrem Wielkim a Metropolitanem, zostanie wprowadzony ruch dwukierunkowy. Objazd poprowadzi tu ulicami Niecałą i Canaletta do Senatorskiej. Niecałą kierowcy dojadą tylko do Canaletta. Podczas prac straci ona połączenie z Wierzbową.