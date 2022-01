Wiadukt Trasy Łazienkowskiej zamknięty. Czeka go rozbiórka. Wielki remont potrwa dwa lata

- W sobotę przed południem drogowcy zamknęli nitkę Trasy Łazienkowskiej w kierunku Ochoty. Formalnie zaczęły się prace - przekazał reporter tvnwarszawa.pl Tomasz Zieliński. Zamknięty wiadukt zostanie teraz rozebrany i zbudowany od nowa. Potem to samo czeka bliźniaczą konstrukcję. Utrudnienia potrwają ponad dwa lata.

- Z uwagi na warunki atmosferyczne zamknięcie północnego wiaduktu Trasy Łazienkowskiej nastąpi w sobotę przed południem - przekazywała nam wcześniej Małgorzata Gajewska, rzeczniczka prasowa Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta

Pierwotnie zamknięcie północnego wiaduktu nad Agrykolą planowane było na 30 stycznia. - Prognozy na niedzielę nie są optymistyczne. Zapowiadane są ulewy. Należało zdecydować, czy zamykamy wcześniej, czy później. Jeżeli zamknięcie zostałoby opóźnione, nie udałoby się w pełni wykorzystać okresu ferii zimowych, kiedy ruch jest mniejszy - poinformowała Gajewska.

Jak przekazał stołeczny ratusz w piątkowym komunikacie, pierwsze prace przygotowawcze do zamknięcia wiaduktu rozpoczęły się już w piątek, po popołudniowym szczycie. "Podczas tych robót naprzemiennie będą zajmowane kolejne pasy alei Armii Ludowej na odcinku od alei Niepodległości do Wisłostrady. Utrudnienia będą także występowały na rondzie Jazdy Polskiej, dla skręcających z alei Armii Ludowej w ulicę Waryńskiego" - poinformował ratusz.

Jak przekazała nam Gajewska, również w piątek zaplanowano uruchomienie dwóch buspasów przygotowanych przez wykonawcę w innych częściach miasta na czas przebudowy wiaduktów. Od piątku autobusy kursują po buspasach na Ostrobramskiej i w Alejach Jerozolimskich. - Działa już buspas na Łopuszańskiej, który jest elementem docelowej organizacji ruchu. Pozostałe tymczasowe buspasy na Marynarskiej, Krzyckiego i alei Stanów Zjednoczonych zostaną uruchomione wraz z zamknięciem wiaduktu nad Agrykolą - podała Gajewska.

Ruch przeniesiony na wiadukt południowy

Ratusz przypomina, że na czas zamknięcia północnego wiaduktu, ruch pojazdów w obu kierunkach będzie odbywał się nitką południową. Kierowcy jadący od strony Pragi Południe zjadą na niego za węzłem z Wisłostradą, a na właściwą jezdnię wrócą na wysokości placu Na Rozdrożu.

Na południowym wiadukcie udostępniono cztery pasy ruchu – po dwa w każdym kierunku. Dla kierowców indywidualnych - dwa skrajne pasy o szerokości 2,2 metra natomiast dwa wewnętrzne o szerokości 3 metrów, zarezerwowane będą wyłącznie dla autobusów Warszawskiego Transportu Publicznego i dopuszczonych pojazdów (taksówek, motocykli, MTON oraz pojazdów uprzywilejowanych).

Na odcinku Trasy Łazienkowskiej od ronda Jazdy Polskiej do węzła z Wisłostradą wprowadzono zakaz wjazdu pojazdów ciężarowych oraz pojazdów o szerokości powyżej 2,2 metra. Zalecany objazd dla tych pojazdów prowadzi ulicami: Waryńskiego, Goworka, Spacerową i Gagarina do Czerniakowskiej.

Zmiany na innych skrzyżowaniach

Zmiany w organizacji ruchu wprowadzono także na rondzie Jazdy Polskiej. Kierowcy jadący od strony Wawelskiej mają dwa pasy do skrętu w prawo w Waryńskiego. Trzeci pas przeznaczono do jazdy prosto lub skrętu w lewo.

Natomiast na wlocie Waryńskiego na rondo od strony placu Konstytucji dostępny jest tylko jeden pas do skrętu w lewo na Trasę Łazienkowską (skrajny). Z pasa środkowego w lewo skręcić mogą tylko autobusy i tzw. pojazdy dopuszczone.

Kierowcy jadący aleją Niepodległości od Chałubińskiego, którzy chcą skręcić w lewo w aleję Armii Ludowej, mają tylko jeden pas przeznaczony do tego manewru. Natomiast na Gagarina dla chcących skręcić w lewo w Czerniakowską w stronę centrum, wykonany został dodatkowy lewoskręt, w związku z tym skręcić w tej relacji można z dwóch pasów.

Na czas remontu dostosowano do nowych warunków ruchu sygnalizację świetlną w 35 lokalizacjach (w tym wybudowano jedną nową: na skrzyżowaniu Ludwika Van Beethovena i Jana III Sobieskiego). Priorytety dla autobusów wprowadzono w 17 lokalizacjach, dla tramwajów w dziewięciu, wspólnie dla autobusów i tramwajów w dwóch lokalizacjach. W sześciu lokalizacjach obowiązuje priorytet w sygnalizacji świetlnej dla pieszych.

Ustawiono też tablice informujące kierowców o utrudnieniach w ruchu związanych z remontem wiaduktów w różnych lokalizacjach miasta m.in. na Trasie Siekierkowskiej. Wskazują one możliwość objazdu utrudnień Trasą Siekierkowską lub Alejami Jerozolimskimi.

Zlikwidowali część przystanków

Jak przekazał ratusz, w czasie przebudowy wiaduktów miejskie autobusy będą jeździły Trasą Łazienkowską bez zmian tras. Skorygowana zostanie jedynie trasa linii 143 – autobusy dojadą do Pomnika Lotnika, czyli skrzyżowania trasy z ulicą Żwirki i Wigury.

Zgodnie z zalecaniami opracowanymi przez Instytut Dróg i Mostów Politechniki Warszawskiej – pasy dla autobusów na południowym wiadukcie Trasy Łazienkowskiej wytyczone zostaną na środkowej części obiektu, bezpośrednio nad podporami. Ze względu na obciążenie dużymi pojazdami jakimi są autobusy, było to jedyne dopuszczalne rozwiązanie.

Na wewnętrzny pas ruchu, przy barierce oddzielającej jezdnie przeniesiono także pas dla autobusów na moście Łazienkowskim - w kierunku centrum (początek tego buspasa od strony Pragi będzie za przystankiem Wał Miedzeszyński a z Centrum - za przystankiem Plac Na Rozdrożu).

Ze względu na taki układ pasów oraz względy bezpieczeństwa w tym etapie prac nieczynne będą przystanki Rozbrat (w obydwu kierunkach) oraz przystanek Torwar w kierunku centrum.

Przystanek Rozbrat 01 (czyli w kierunku Pragi) będzie zamknięty od soboty 29 stycznia, a na przystanku Torwar 01 (również w stronę Pragi) na żądanie będą się zatrzymywały autobusy linii 411, 502, 514, 520, 523 i 525. Nieczynne od soboty 29 stycznia będą także przystanki Rozbrat 02 oraz Torwar 02 (czyli obydwa w kierunku Centrum).

Aby usprawnić przejazd autobusów w kierunku Pragi, przystanek Metro Politechnika 01 (ten, który dziś jest na jezdni prowadzącej na Rondo Jazdy Polskiej) zostanie przeniesiony na główną jezdnię trasy czyli na tę pod rondem. Z chodnikami na rondzie połączą go nowo wybudowane schody. Na tym przystanku będą się zatrzymywały autobusy linii 143, 182, 187, 188 i 523. Zostanie tu też wytyczony kilkusetmetrowy buspas.

Na czas rozbiórki wiaduktu północnego - po 4 lutego - zamknięty dla ruchu będzie przejazd przez rondo Sedlaczka, a autobusy zostaną skierowane na trasy objazdowe. Szczegóły na temat tych utrudnień ratusz ma przekazać w przyszłym tygodniu.

Alternatywne trasy dojazdów

W sąsiedztwie zamkniętych przystanków Rozbrat i Torwar znajdują się między innymi II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Batorego, LVIII Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Technikum Budownictwa i Architektury Nr 1, Akademia Sztuk Pięknych, Młodzieżowy Dom Kultury im. Władysława Broniewskiego, Park Agrykola oraz obiekty sportowe Warszawskiego Ośrodka Sportu Młodzieżowego Agrykola, Centralnego Ośrodka Sportu Torwar i Legii Warszawa.

Ratusz podał alternatywne trasy dojazdu komunikacją miejską do tych miejsc:

z Pragi-Południe:

- z Grochowa linią 141 do przystanku Torwar (na Wisłostradzie po zjeździe z mostu Łazienkowskiego) z przejściem pieszo do przystanku Rozbrat chodnikiem po północnej stronie Trasy Łazienkowskiej (około 700 metrów) albo do przystanku Legia-Stadion (przy skrzyżowaniu Czerniakowska/Łazienkowska) z przesiadką do autobusów linii 107 lub 159 (jeden przystanek do przystanku Rozbrat);

- z Grochowa linią 158, z Gocławia i Saskiej Kępy liniami 111 lub 117 przez most Józefa Poniatowskiego do przystanku Krucza z przesiadką do autobusów linii 109 lub 171 jadących do przystanków Śniegockiej, Koźmińska i Torwar;

- z Gocławia liniami E-1 lub 147, z Saskiej Kępy liniami 146 lub 147 do przystanku Metro Stadion Narodowy, następnie jeden przystanek pociągiem Szybkiej Kolei Miejskiej lub Kolei Mazowieckich do stacji Warszawa Powiśle i dalej autobusem 162 do przystanku Śniegockiej lub Rozbrat;

- z Gocławia linią 168 przez most Siekierkowski do przystanku Sielce z przesiadką do autobusów linii 107, 159 lub 162 jadących do przystanku Rozbrat albo autobusów linii 185 jadących do przystanku Torwar.

z Ochoty i stacji metra Politechnika:

- z Ochoty i stacji metra Politechnika linią 187 do przystanku Legia-Stadion (przy skrzyżowaniu Czerniakowska/Łazienkowska) z przesiadką do autobusów linii 107 lub 159 (jeden przystanek do przystanku Rozbrat);

- z Dworca Zachodniego bezpośrednio linią 159 kursującą ulicami Koszykowa – Piękna. Do autobusów linii 159 możliwe są przesiadki z tramwajów kursujących zarówno ulicą Marszałkowską, jak i aleją Niepodległości i ulicą Chałubińskiego.

Stare wiadukty zostały wybudowane wraz z pozostałą częścią Trasy Łazienkowskiej i oddane do użytku w 1974 roku. Żelbetowe konstrukcje mają po 400 metrów długości. Korzysta z nich ponad 110 tysięcy pojazdów dziennie. Ich przebudowa potrwa do marca 2024 roku.

