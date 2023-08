Długi weekend bez tramwajów w Alejach Jerozolimskich

Drogowcy zamierzają wykorzystać nadchodzący długi weekend na remont torowiska na rondzie Waszyngtona. Z tego powodu od 12 do 15 sierpnia tramwaje nie będą jeździły Alejami Jerozolimskimi. Utrudnienia dotyczą odcinka pomiędzy placem Starynkiewicza a rondem Waszyngtona.

Zmiany od soboty do wtorku

Zmieniona organizacja ruchu w Alejach Jerozolimskich będzie obowiązywać od soboty, 12 sierpnia (od początku kursowania) do wtorku, 15 sierpnia (do końca kursowania).

Linia 9 i 24 dojedzie do placu Starynkiewicza, linia 22 do placu Narutowicza a linia T z placu Narutowicza, Grójecką, pl. Zawiszy, Towarowa, rondo Daszyńskiego, Towarowa, Okopowa, rondo Zgrupowania AK "Radosław", Słomińskiego, most Gdański, Starzyńskiego, rondo Żaba, 11 Listopada, Targowa, al. "Solidarności" i dalej swoją trasą podstawową.