Rondo "Radosława" do remontu. Co się zmieni?

- Ogłosiliśmy przetarg na remont ronda "Radosława", jednego z najbardziej popularnych skrzyżowań o ruchu okrężnym w stolicy - poinformował we wtorek Zarząd Dróg Miejskich. Drogowcy planują wymianę asfaltu, remont drogi rowerowej czy przystanku.

Rondo "Radosława" do remontu

Nowe chodniki i ścieżka

Plan zakłada wymianę nawierzchni na całym rondzie. Nowy asfalt ułożony zostanie również na wschodniej jezdni al. Jana Pawła II (od ulicy Stawki do ronda). Droga zostanie wzmocniona przy pomocy siatki szklano-węglowej.

Pięć miesięcy na prace

Na oferty w przetargu drogowcy czekają do 13 marca. Jeżeli uda się wyłonić wykonawcę, to będzie on miał na wykonanie prac pięć miesięcy od momentu podpisania umowy.