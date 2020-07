Aleję Jana Pawła II wypełnia lastryko

Zarząd Dróg Miejskich chwali się postępem prac w alei Jana Pawła II. Jak podaje, pojawiły się już gotowe fragmenty chodników wykonane z lastryko. Kompleksowy remont przechodzi łącznie około 1,5 kilometra chodników po obu stronach ulicy. Tam, gdzie to potrzebne, zostaną poszerzone dzięki przeniesieniu parkowania do nowych zatok postojowych. Po wschodniej stronie alei Jana Pawła II przy skrzyżowaniu z ulicą Złotą, gdzie powstanie zielony skwer, gotowy jest już jeden z pierwszych odcinków nowego trotuaru.

Lastryko zamiast kostki i asfaltu

Wykonywano z niego schody w przedwojennych kamienicach

Drogowcy przypominają, że lastryko, pisane czasem lastriko i znane też pod nazwą terazzo, to sztuczny kamień. "Wykonuje się go z twardego kamienia i białego cementu. Jakość i wygląd produktu końcowego jest zależna od proporcji oraz doboru poszczególnych składników. W Polsce niesłusznie kojarzony jest przede wszystkim z błyszczącymi płytami nagrobkowymi. Może to być jednak bardzo elegancki materiał nadający się również do innych celów. Z lastryko wykonywano nie tylko trotuary, ale chociażby schody w przedwojennych warszawskich kamienicach. To materiał bardzo odporny na uszkodzenia i warunki pogodowe" - opisują.