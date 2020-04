Oszczędzanie przez inwestowanie: miasto wymieni latarnie na LED-owe. Ale świąteczna iluminacja będzie skromniejsza

Bożonarodzeniowa iluminacja będzie w tym roku dużo skromniejsza. To jeden z pomysłów na oszczędności związane z epidemią COVID-19. Ratusz nie zamierza za to rezygnować z nocnego oświetlenia. Planuje wymianę lamp na LED-owe i energooszczędne. Do 2022 roku mają one pojawić się na wszystkich głównych ulicach stolicy.

Podczas poniedziałkowego briefingu prasowego prezydent Rafał Trzaskowski zapewniał, że choć miasto musi teraz oglądać każdą złotówkę, to nie będzie oszczędzało na bezpieczeństwie. Zdaniem stołecznych drogowców nocne wyłączanie latarni negatywnie wpłynęłoby na sytuację na drogach i utrudniło funkcjonowanie osobom, które na przykład wracają w nocy z pracy. - Trzeba zacząć do siebie i zastanowić się, jak w mieście długofalowo wprowadzać plany oszczędnościowe i rozwiązania, które pozwalają nam oszczędzać pieniądze. Stąd kompleksowa wymiana wszystkich opraw oświetleniowych przez Zarząd Dróg Miejskich w latach 2021 - 22, która pozwoli nam zaoszczędzić miliony złotych - powiedział prezydent.

"16 milionów złotych rocznie"

Drogowcy będą mieli za zadanie wymianę około 43 tysięcy opraw latarni. Jak czytamy w komunikacie ratusza, obecnie tylko około 15 procent z około 55 tysięcy opraw świeci światłem LED. - Jesteśmy w stanie, po tej kompleksowej wymianie, oszczędzać 16 milionów złotych rocznie. To jest zobowiązanie, które podejmujemy. I to są właśnie oszczędności, których szukamy. Oszczędności długoplanowych, które nie będą wchodziły w konflikt z naszymi priorytetami, a dokładnie odwrotnie - pozwolą nam je lepiej organizować - podkreślił Trzaskowski.

Świąteczna iluminacja tylko na części Traktu Królewskiego

Jak wyjaśnił, w grudniu możemy spodziewać się choinki na placu Zamkowym oraz iluminacji tylko na Krakowskim Przedmieściu i Nowym Świecie. - Dzięki temu oszczędzimy cztery miliony złotych. Chcemy w ten sposób przesłać bardzo klarowny sygnał, że tam gdzie możemy, te pieniądze oszczędzamy - dodał. W tym roku łączna długość świątecznych instalacji przekroczyła 20 kilometrów. Udekorowane były także plac Trzech Krzyży i Aleje Ujazdowskie aż do Belwederu, Aleje Jerozolimskie (od Dworca Centralnego do ronda Waszyngtona, wraz z mostem Poniatowskiego), aleja Solidarności (od placu Bankowego do placu Wileńskiego wraz z mostem Śląsko-Dąbrowskim), plac Bankowy, Marszałkowska (od Królewskiej do placu Konstytucji, wraz z placem), Świętokrzyska (od ronda ONZ do Marszałkowskiej), Mokotowska i Targowa.