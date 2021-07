Ratusz podpisał umowę na zakup kolejnych aut do e-kontroli

Stołeczny ratusz podpisał umowę na dostarczenie czterech samochodów do e-kontroli w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego. W ten sposób flota tych pojazdów zwiększy się do siedmiu. Na jesień planowane jest zamówienie kolejnych.

Jak przypomina Zarząd Dróg Miejskich, system e-kontroli funkcjonuje w Warszawie już ponad półtora roku. "Każdy z pojazdów wykonuje pracę porównywalną do 10 dwuosobowych, pieszych patroli, co znacznie podnosi efektywność pobierania opłat. Od momentu wprowadzenia systemu e-kontroli w Warszawie samochody ZDM przejechały 116 104 km i skontrolowały 5 494 521 pojazdów. W efekcie wystawiono 252 485 kar za brak uiszczonej opłaty za parkowanie" - informują miejscy drogowcy.

Nowe samochody do e-kontroli za dwa miesiące

"W ramach prawa opcji możliwe będzie zamówienie jesienią kolejnych dwóch pojazdów. Również jesienią planowane jest wyposażenie w system e-kontroli patroli pieszych, dzięki czemu kary dla niepłacących kierowców zamiast za wycieraczką, znajdą się w systemie elektronicznym. Informacja o przewinieniu i należnej do uiszczenia kwocie będzie wysyłana do kierowców pocztą" - przekazał ZDM.

E-kontrola. Jak to działa?

Każdy z samochodów przeznaczonych do e-kontroli ma na dachu zamieszczone urządzenie z kamerami i czujnikami, które skanują tablice rejestracyjne aut w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (SPPN) i wyłapują tych kierowców, którzy nie zapłacili za parkowanie. Kontrola jest wykonywana dwukrotnie w krótkim odstępie czasu, aby wyeliminować pomyłki lub pojazdy, których kierowcy właśnie idą do parkomatu. Dzięki czytnikowi RFID samochód do e-kontroli automatycznie rozpoznaje też etykiety naklejone na Kartę Honorową, Kartę Powstańca i Kartę N+, które uprawniają do bezpłatnego postoju w SPPN.