38 kilometrów nowych buspasów, między innymi na Wisłostradzie. Ale bez terminów

Pasy dla autobusów o łącznej długości około 38 kilometrów pojawią się w kolejnych dziewięciu lokalizacjach. Niektóre na stałe, inne mają usprawnić podróże podczas remontu estakad Trasy Łazienkowskiej. W planach jest kilka ważnych ulic: Modlińska, Czerniakowska czy Dolina Służewiecka. Ratusz nie informuje jednak, co z wyczekiwanym buspasem w alei Prymasa Tysiąclecia czy na wylotówce do Łomianek.

- Wytyczenie nowych buspasów znacznie poprawi płynność ruchu pojazdów Warszawskiego Transportu Publicznego na Białołęce, Mokotowie, Ochocie i Ursynowie oraz we Włochach. Skorzystają także pasażerowie z Legionowa, Jabłonny i Piaseczna – przekazał cytowany w komunikacie na ten temat wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski.

Od poniedziałku, 30 sierpnia, funkcjonuje już buspas na ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 r., między ulicami Szczęśliwicką a Grójecką (o łącznej długości 1,3 km). Po jego wyznaczeniu zmieniła się organizacja ruchu i zlikwidowane zostały trzy lewoskręty. Z ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 r. nie można już skręcić w lewo w Białobrzeską (dopuszczony jest tylko lewoskręt dla autobusów od strony ulicy Grójeckiej, trasa linii 521 się nie zmieniła), a także w Szczęśliwicką, od strony Grójeckiej. Lewoskręt w ulicę Szczęśliwicką został tu zachowany tylko dla jadących od strony Alej Jerozolimskich.

Nowe buspasy w Warszawie. Lokalizacje

Jak zapowiada ratusz, kolejne buspasy są planowane na : Modlińskiej – na odcinku od ulicy Aluzyjnej do Światowida, w jednym kierunku, o długości ok. 4 kilometrów; Czerniakowskiej – na odcinku od Witosa do ulicy Łazienkowskiej, w obu kierunkach, o łącznej długości ok. 5 kilometrów; Dolina Służewiecka i al. gen. W. Sikorskiego – na odcinku od ulicy Nowoursynowskiej do Jana III Sobieskiego, w obu kierunkach, o łącznej długości ok. 4 kilometrów; Puławskiej – na odcinku od ulicy Dolina Służewiecka do granic miasta, w obu kierunkach, o łącznej długości ok. 15 kilometrów; Łopuszańskiej – na odcinku od torów WKD do ulicy Orzechowej, w obu kierunkach, o długości ok. 2 kilometrów; Marynarskiej – od węzła Marynarska do ronda Unii Europejskiej – w jednym kierunku, o długości ok. 2,5 kilometra.

Trwają też za to intensywne prace nad buspasami, które usprawnią funkcjonowanie komunikacji miejskiej w czasie remontu estakad Trasy Łazienkowskiej: na Krzyckiego – od Wawelskiej do Filtrowej, w jednym kierunku, o długości ok. 300 metrów; na Ostrobramskiej – od Lotniczej do Przyczółka Grochowskiego, w jednym kierunku, o długości ok. 3 kilometrów; w al. Stanów Zjednoczonych – od ronda Wiatraczna do Przyczółka Grochowskiego, w obu kierunkach, o łącznej długości ok. 2 kilometrów.

Urzędnicy przypominają, że wytyczanie pasów autobusowych na czas dużych inwestycji miejskich zapoczątkowano wraz z rozpoczęciem budowy drugiej linii metra. Od początku budowy podziemnej kolei udostępniono pasażerom pojazdów Warszawskiego Transportu Publicznego buspasy na Pradze-Północ, Targówku, Woli i Bemowie o łącznej długości ok. 30 kilometrów. Ratusz planuje, że jeden z pasów – na Połczyńskiej, Wolskiej i Kasprzaka, na odcinku Dźwigowa – Karolkowa, w obu kierunkach – zostanie utrzymany także po zakończeniu budowy.

Niestety ratusz nie podaje żadnych terminów. Nie było ich w zapowiedzi rozesłanej do mediów, a na dodatkowe pytanie nie dostaliśmy odpowiedzi.

O buspasie do Łomianek cisza

Ratusz nie wspomina też o buspasach na wylotówce w kierunku Łomianek - na ulicy Pułkowej, gdzie tworzą się ogromne korki. W ratuszu powstał nawet zespół ds. tego buspasa. Z jego działalności najpierw niewiele wynikło. W końcu jego prace, w związku z trudną sytuacją budżetową, zostały wstrzymane.

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich Łukasz Puchalski tłumaczył nam przy okazji zapowiedzi nowych buspasów w styczniu ubiegłego roku, że ten na Pułkowej, by mógł powstać, potrzebne byłoby poszerzenie jezdni, bo to droga krajowa. W dodatku biegnie przez las, więc konieczne byłoby uzyskanie decyzji środowiskowej, a to - jak wówczas ocenił - bardzo czasochłonna procedura. Oprócz tego musiałyby pojawić się ekrany akustyczne i nowe sygnalizacje świetlne. Podkreślał też, że póki nie zapadną wiążące decyzje co do obwodnicy, nie należy się więc spodziewać przełomu w sprawie pasa dla autobusów między Młocinami a Łomiankami.

Kierowcy codziennie stają w ogromnym korku na trasie z Łomianek Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl

O buspasach, które pomogłyby w walce z zanieczyszczeniem powietrza i usprawnieniem transportu samochodowego, mówili wiosną tego roku działacze Polskiego Alarmu Smogowego. Według ich badań, warszawiacy są chętni do przesiadania się do komunikacji miejskiej. Aktywiści zaapelowali wówczas do ratusza o skuteczniejszą walkę ze smogiem, domagając się m.in. kolejnych buspasów. Jak oceniali, miasto mogłoby utworzyć je latem w Alejach Ujazdowskich i ulicy Belwederskiej; do końca listopada w alei Wilanowskiej i Dolince Służewieckiej, natomiast w przyszłym roku na Czerniakowskiej i w alei Prymasa Tysiąclecia, gdzie o buspasie mówiło się w ratuszu jeszcze wiosną 2018 roku przy okazji planowania pasów dla busów na sześciu ważnych ulicach.

Niektóre tylko dla autobusów, inne też dla motocykli

W Warszawie jest obecnie ponad 68,5 kilometra wydzielonych pasów dla komunikacji miejskiej. Dodatkowo niektóre odcinki ulic (np. Górczewska na odcinku Grodkowska – Krępowieckiego czy Św. Wincentego na odcinku Matki Teresy z Kalkuty - Niwa) są dostępne wyłącznie lub przede wszystkim dla autobusów (łącznie ponad 2,6 kilometra). Ponadto autobusy na niektórych fragmentach poruszają się wspólnym torowiskiem tramwajowo-autobusowym - tak jest w al. Solidarności i na ulicy 11 Listopada (łącznie 5,7 kilometra).

Wraz z rozwojem sieci warszawskich buspasów zwiększyła się także liczba pojazdów, które mogą z nich korzystać. Do ubiegłego roku były to pojazdy Warszawskiego Transportu Publicznego i Miejskiego Transportu Osób Niepełnosprawnych oraz taksówki. Od 2020 roku mogą nimi także jeździć karetki oraz motocykle (ale tylko na tych specjalnie oznaczonych, choć docelowo będzie to dotyczyło wszystkich)

Autor:katke/r

Źródło: tvnwarszawa.pl