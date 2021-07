Most pieszo-rowerowy przez Wisłę coraz bliżej. Oferty na budowę mieszczą się w budżecie

Będzie dłuższy od londyńskiego Millennium Bridge i przybliży Pragę do centrum. Most pieszo-rowerowy, który połączy dwa brzegi Wisły, powstanie najpóźniej w 2024 roku. Miasto otworzyło oferty w przetargu na budowę. Cztery z pięciu mieszczą się budżecie.

Most pieszo-rowerowy na Wiśle gotowy najpóźniej w 2024 roku

Jak przypomina ratusz, przeprawa pieszo-rowerowa połączy brzegi Wisły na wysokości Karowej i Okrzei. Most wprowadzi zupełnie nową jakość do miejskiej infrastruktury. Przybliży Pragę do centrum, łącząc rewitalizowane obszary prawobrzeżnej Warszawy z Bulwarami Wiślanymi. "Powstanie spacerowy ciąg pomiędzy ul. Ząbkowską a Powiślem i Krakowskim Przedmieściem. Most pieszo-rowerowy zostanie również włączony w istniejący i planowany układ infrastruktury rowerowej po obu stronach Wisły, dzięki czemu powstanie korytarz rowerowy, łączący Pragę i Targówek z Powiślem, Śródmieściem, a nawet Wolą. Przeprawa znacznie podniesie więc komfort użytkowników jednośladów" - zapewnia miasto.