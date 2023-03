Grochowską potraktował jak tor wyścigowy. Auto rozbił na sygnalizatorze

czytaj dalej

W sieci poznał kobietę. Ta namówiła go w końcu na przesłanie intymnego zdjęcia. Wtedy miłe pogawędki się skończyły. Zaczął się za to szantaż. Policjanci apelują, by w kontaktach z osobami nieznajomymi stosować zasadę ograniczonego zaufania.