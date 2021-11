Trzy auta i miejski autobus rozbite na Radzymińskiej. Utrudnienia na jezdni w kierunku centrum

Do zderzenia doszło około godziny 6.20 przy skrzyżowaniu Radzymińskiej z Kościelską. - Doszło do zderzenia trzech samochodów osobowych i autobusu miejskiego. Jeden z fiatów stoi w poprzek jezdni, zderzył się z przodem autobusu. Obok jest drugi fiat z doszczętnie rozerwanym przodem i urwanymi kołami. Czwarty pojazd to hyundai z rozbitym przodem po prawej stronie - relacjonuje Mateusz Szmelter z tvnwarszawa.pl.