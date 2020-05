Radny KO: kara za brak biletu parkingowego powinna być wyższa

Zdaniem radnego Marka Szolca kara za parkowanie bez płacenia powinna wynosić 250 złotych. Jego zdaniem, teraz kara jest zbyt niska, co pokazały między innymi wyniki e-kontroli przeprowadzanych przez Zarząd Dróg Miejskich.

W czwartek, 14 maja warszawscy radni zajmą się projektem uchwały dotyczącym rozszerzenia Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego o obszary Woli i Pragi Północ . Miasto przygotowuje się do tego od ubiegłego roku. Jesienią w obu dzielnicach przeprowadzono konsultacje wśród mieszkańców. Jednak zmian w uchwale może być więcej. Radny Koalicji Obywatelskiej Marek Szolc uważa, że oprócz poszerzenia strefy, w Warszawie należy wprowadzić wyższe kary za brak opłaty parkingowej. W rozmowie z PAP podkreślił, że aktualnie kara za nieuiszczenie opłaty wynosi 50 złotych, podczas gdy mandat za przejazd bez biletu komunikacją miejską jest około pięć razy wyższy. - To nie jest sprawiedliwe - stwierdził.

Jak wylicza, osoba, która parkuje w SPPN regularnie i zazwyczaj nie płaci, nawet jeśli dostanie w miesiącu dwie kary po 50 złotych, to i tak w ostatecznym rozrachunku wychodzi na plus. Radny proponuje, żeby tę kwotę podnieść do 250 złotych.