Wawerscy radni jednogłośni w sprawie hałasu z POW

Wawerscy radni zwracają się do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, policji i prezydenta miasta o podjęcia działań na rzecz ograniczenia hałasu z Południowej Obwodnicy Warszawy. Bo o ile otwarcie trasy szybkiego ruchu cieszy kierowców, to dla części mieszkańców oznacza to życie w hałasie.

Hałasowi, który generuje otwarty w grudniu fragment Południowej Obwodnicy Warszawy pomiędzy węzłami Lubelska a Wilanów, poświęcona była poniedziałkowa Komisja Rozwoju Rady Dzielnicy Wawer. Według radnych, lista mieszkańców, którzy zgłaszają problem, liczy ponad 800 osób. Wśród ich zastrzeżeń znalazły się wątki braku ciągłości ekranów akustycznych oraz materiału, z którego wykonano nawierzchnię drogi, czyli betonu. Więcej pisaliśmy o tym na tvnwarszawa.pl we wtorek.

Wawerscy radni na środowej sesji rady dzielnicy jednogłośnie - 23 głosami - przyjęli stanowisko wobec wskazanych problemów.

100 kilometrów na godzinę na stałe i kontrole prędkości

"Rada Dzielnicy Wawer wzywa Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad i Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska do podjęcia pilnych działań na rzecz ograniczenia wpływu hałasu na zdrowie i komfort życia mieszkańców naszej dzielnicy oraz spadek wartości nieruchomości usytuowanych w jej otoczeniu" - czytamy w stanowisku radnych.

Zwrócili oni uwagę na powiązanie hałasu z prędkością samochodów. "Rada zwraca się do GDDKiA o utrzymania istniejącego ograniczenia prędkości do 100 kilometrów na godzinę oraz wnioskuje do Inspekcji Transportu Drogowego o wprowadzenia docelowo odcinkowego pomiaru prędkości pomiędzy węzłami 'Lubelska' i 'Patriotów' oraz 'Patriotów' i 'Wał Miedzeszyński'" - napisali radni. Jednak zanim te rozwiązania zostaną wprowadzane, rada dzielnicy zawnioskowała do policji o wprowadzenie systematycznych kontroli prędkości na otwartym odcinku POW.

Otwarty w grudniu węzeł "Patriotów" Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

Pomiary akustyczne

Stanowisko dzielnicy obejmuje również prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Radni zawnioskowali, aby przeanalizował on możliwość wykonania kompleksowych pomiarów akustycznych wzdłuż wawerskiego odcinka POW nie tylko na wysokości istniejących już zabudowań, ale również tam, gdzie mogą one powstać. "Badania takie powinny być realizowane przez wybraną do tego celu profesjonalną jednostkę, w miejscach wytypowanych przy współudziale radnych, Rad Osiedli i mieszkańców" - wskazali radni.

Autor:mp/r

Źródło: tvnwarszawa.pl