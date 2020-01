Radiowóz wjeżdża tuż przed autobus. Policja: nie wymusił pierwszeństwa

Do zdarzenia doszło w ubiegłym tygodniu, w czwartek około godziny 13. Kierowca autobusu jechał z pasażerami ulicą Spacerową w kierunku Puławskiej. W miejscu, gdzie Spacerowa przechodzi w Goworka, jest niebezpieczny przejazd. Na nagraniu widać radiowóz, który czeka na możliwość przejazdu Spacerową, w kierunku Belwederskiej. Kiedy autobus dojeżdża do skrzyżowania, kierujący radiowozem nagle rusza. Mieści się tuż przed autobusem - o włos od kolizji.

- Byłem w szoku. Mam nadzieję, że to nagranie dotrze do ministerstwa, żeby ocenili zachowanie swoich pracowników. Miałem pełen wóz ludzi i gdybym hamował awaryjnie, doszłoby do nieszczęścia. Mam nadzieję, że będzie to przestroga - relacjonuje kierowca autobusu.