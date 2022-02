Zasłabł i zderzył się z autobusem

Zderzenie samochodu osobowego oraz autobusu miejskiego na Bielanach. Kierowca toyoty zasłabł, był reanimowany, później przetransportowano go do szpitala.

Do zdarzenia doszło na skrzyżowaniu Pułkowej z Wóycickiego. Służby zostały zaalarmowane około godziny 7.40. - Samochód osobowy zderzył się z autobusem miejskim linii 750 - przekazała Edyta Adamus z wydziału prasowego Komendy Stołecznej Policji. Dodała, że kierujący toyota był reanimowany. Ostatecznie przetransportowano go do szpitala.