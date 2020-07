Budowa POW i metra, remont alei Jana Pawła II. W tych miejscach będą utrudnienia

W nadchodzący weekend kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej czekają nowe utrudnienia w miejscach, gdzie już od pewnego czasu toczą się prace drogowe. W związku z budową drugiej linii metra tramwaje przestaną kursować na Bródnie, ale za to powrócą w rejonie nowej stacji na Bemowie.

Pierwszym z miejsc, gdzie w piątkowy wieczór wprowadzone zostaną nowe objazdy jest rejon budowy Południowej Obwodnicy Warszawy w Wilanowie. Wykonawca zajmie się wówczas układaniem ostatniej warstwy nowej nawierzchni na wybudowanych jezdniach ulicy Przyczółkowej przy węźle z trasą ekspresową.

Ratusz zapowiada, że od godziny 22 w piątek do godziny 5 w poniedziałek 27 lipca zamknięta będzie zachodnia jezdnia Przyczółkowej. Oznacza to, że kierowcy jadący w stronę Konstancina-Jeziorny nie będą mogli skorzystać z jej odcinka między ulicami Branieckiego i Marcepanową.

W trakcie prac ruch w obu kierunkach zostanie poprowadzony wschodnią jezdnią. Kierowcy będą mieli do dyspozycji po jednym pasie ruchu. "Kierowcy jadący w kierunku Konstancina-Jeziorny na skrzyżowaniu ulic Branickiego i Vogla będą musieli zmienić jezdnię, a na swój tor wrócą na wysokości Marcepanowej" - zapowiadają urzędnicy. Z powodu prac nie będzie też można skręcać w lewo w Uprawną i Europejską. "Kierowcy chcący pojechać w te ulice będą musieli pojechać prosto i zawrócić na istniejącej zawrotce za Pałacową” – czytamy w komunikacie ratusza.

Utrudnienia na Przyczółkowej urząd miasta

Kolejne zmiany w alei Jana Pawła II

W kolejny etap wejdą w piątek prace przy zwężeniu alei Jana Pawła II. Jak przypomina ratusz, w środę zamknięty został zjazd i wyjazd z tunelu prowadzącego do centrum handlowego i pętli autobusowej. Z kolei 24 lipca planowane jest zamknięcie jezdni w kierunku Mokotowa. Utrudnienia będą dotyczyły odcinka między rondem ONZ a Alejami Jerozolimskimi.

Żeby ominąć to miejsce, kierowcy jadący aleją Jana Pawła II będą musieli skręcić na rondzie ONZ w Prostą, a później przez Żelazną lub Towarową wrócić do Alej Jerozolimskich. Druga opcja to wcześniejszy skręt w lewo na skrzyżowaniu z Grzybowską, dalej jazda Królewską do Marszałkowskiej i Alej Jerozolimskich albo skręt w lewo na rondzie ONZ w Świętokrzyską i dojazd do Alej Jerozolimskich przez ulicę Emilii Plater. Utrudnienia potrwają do poniedziałkowego poranka.

Zmiany w centrum urząd miasta

Zmiany wprowadzone w środę 22 lipca powodują utrudnienia w kursowaniu autobusów linii 109 i 160, które do 27 lipca do około godziny 7.00, jadąc w kierunku pętli Dworzec Centralny, omijają tunel wjazdowy na pętlę znajdujący się pod aleją Jana Pawła II. Dotyczy to także autobusów nocnych N12, N13, N14, N21, N44, N46, N62, N63, N64, N71 I N95, które w ten sposób kursują od nocy z 22 na 23 lipca do nocy z 26 na 27 lipca. W tym czasie pokonują trasę do Dworca Centralnego ulicami: Świętokrzyska - Emilii Plater - Aleje Jerozolimskie - Jana Pawła II.

Ratusz ostrzega też, że autobusy linii 174 - od 22 do 27 lipca - zostały wycofane z pętli Dworzec Centralny i do tymczasowego przystanku końcowego przy ulicy Emilii Plater dojeżdżają aleją Jana Pawła II i Świętokrzyską. W przeciwnym kierunku do Chałubińskiego dojeżdżają przez Emilii Plater i Aleje Jerozolimskie.

Wyłączony ruch tramwajowy na Bródnie

Z powodu przywracania przebiegu torowiska w rejonie stacji drugiej linii metra, powstającej przy skrzyżowaniu Kondratowicza i Rembielińskiej, wstrzymany zostanie ruch tramwajowy. Od soboty tramwaje nie pojadą ciągiem ulic Odrowąża, Matki Teresy z Kalkuty, Rembielińskiej i Annopol. Ratusz zapowiada, że utrudnienia będą przebiegały w etapach.

Weekend 25-26 lipca Ruch tramwajowy będzie wyłączony na wymienionych wcześniej ulicach. Zawieszone zostaną linie 25 i 41. Natomiast tramwaje linii 1, 3 i 4 zostaną skierowane na trasy zmienione: 1: BANACHA – … – most Gdański – rondo S. Starzyńskiego – RONDO ŻABA – 11 Listopada – Targowa – Ratuszowa – Jagiellońska – rondo S. Starzyńskiego – most Gdański – … – BANACHA, 3: GOCŁAWEK – … – 11 Listopada – rondo Żaba – rondo Starzyńskiego – Jagiellońska – RATUSZOWA-ZOO 4: WYŚCIGI – … – 11 Listopada – RONDO ŻABA – S. Starzyńskiego – 11 Listopada – … – WYŚCIGI.

W tym czasie zostanie uruchomiona zastępcza linia autobusowa Z-1, która będzie obsługiwała trasę: ŻERAŃ WSCHODNI – Annopol – Odlewnicza – Marywilska – P. Wysockiego – Bartnicza – Rembielińska – Matki Teresy z Kalkuty – św. J. Odrowąża – RONDO ŻABA. Autobusy będą podjeżdżały na przystanki co 7,5 minuty.

27 lipca - 28 sierpnia Kursowanie tramwajów linii 25 i 41 nadal będzie zawieszone. Tramwaje linii 1 zostaną skierowane do tymczasowego przystanku końcowego Poborzańska, a dla linii 3 i 4 zostaną utrzymane trasy objazdowe wprowadzone 25 lipca.

1: BANACHA – … – 11 Listopada – rondo Żaba – św. J. Odrowąża – Matki Teresy z Kalkuty – Rembielińska – POBORZAŃSKA.

Autobusy zastępczej linii Z-1 będą kursowały na trasie ŻERAŃ WSCH. – RONDO ŻABA co 7,5 minuty w godzinach szczytu komunikacyjnego, co 10 minut poza szczytem i co 15 minut w dni świąteczne.

Urzędnicy zapowiadają, że w dni powszednie zostaną uruchomione dodatkowe kursy tramwajów linii 17 na trasie PKP SŁUŻEWIEC - METRO MARYMONT.

Weekend 29-30 sierpnia Ratusz informuje, że między 29 a 30 sierpnia będzie obowiązywała taka sama organizacja komunikacji miejskiej jak w weekend 25-26 lipca.

Zmiany na Bródnie urząd miasta

Tramwaje wrócą na Górczewską i Powstańców Śląskich

W okolicy siedziby urzędu dzielnicy na Bemowie trwa budowa stacji metra Powstańców Śląskich. Ratusz przypomina, że w związku z rozpoczęciem budowy układu korytarzy pod skrzyżowaniem ulicy Powstańców Śląskich z Górczewską, którymi pasażerowie przejdą w przyszłości do stacji podziemnej kolei, wykonawca zajął środek skrzyżowania. W komunikacie zastrzeżono jednak, że w ostatnich dniach zostało ono przebudowywane tak, aby ruch odbywał się jak na rondzie, omijając teren budowy. Kierowcy mogą już korzystać z tego rozwiązania.

Pasażerowie komunikacji miejskiej mogą spodziewać się, że od soboty wrócą tam tramwaje. Dotyczy to linii 10, 23 i 26, które będą kursowały trasami sprzed przebudowy skrzyżowania. Urzędnicy ostrzegają, że nadal zostanie utrzymane zawieszenie kursowanie tramwajów linii 11, ale zlikwidowana zostanie zastępcza linia autobusowa Z26.

Wiadukt nad Globusową jest w fatalnym stanie technicznym Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

Autor:kk/ran

Źródło: tvnwarszawa.pl