Przez weekend Płaskowickiej będzie jednokierunkowa

Południowa Obwodnica Warszawy

Inwestycja "Południowa Obwodnica Warszawy" obejmuje budowę trasy z dwoma jezdniami po trzy pasy ruchu o długości 18,5 kilometra na odcinku od węzła "Puławska" do węzła "Lubelska". W jej ramach wybudowane zostaną m.in. tunel pod Ursynowem, most przez Wisłę i kilka węzłów drogowych. Budowa została podzielona na trzy zadania: "A" od węzła "Puławska" do węzła "Przyczółkowa" o długości około 4,6 km, "B" od węzła "Przyczółkowa" do węzła "Wał Miedzeszyński" o długości około 6,5 km oraz "C" od węzła "Wał Miedzeszyński" do węzła "Lubelska" o długości około 7,5 km. Planowany termin zakończenia wszystkich prac to trzeci kwartał 2020 roku.