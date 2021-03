Rozprawią się z barierami. "Przestrzeń miejska powinna być dostępna dla wszystkich"

"Odnowa chodników, obniżanie krawężników czy montaż płyt ostrzegawczych lub pasów prowadzących to zazwyczaj niezbyt wielkie inwestycje. Są jednak istotne zwłaszcza dla lokalnej społeczności" - podkreśla Zarząd Dróg Miejskich. I zwraca uwagę, że to właśnie te na pozór drobne elementy niwelują bariery architektoniczne i poprawiają komfort oraz bezpieczeństwo seniorów, osób z niepełnosprawnościami, rodziców z wózkami, rowerzystów oraz pieszych.

Przetarg na usuwanie barier architektonicznych

Pomóc w tym ma właśnie ogłoszony przetarg na usuwanie barier architektonicznych. Oferty można składać do 8 kwietnia. "Jeżeli uda się szybko wybrać wykonawcę, prace powinien rozpocząć jeszcze wiosną. Będą się one toczyły głównie w tych miejscach, które zostały wskazane do poprawy między innymi za pośrednictwem platformy Miejskie Centrum Kontaktu 19 115. W tym roku bowiem, podobnie jak w poprzednim, większy nacisk położymy na zgłoszenia mieszkańców" - deklarują drogowcy.