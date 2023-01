Dwóch chętnych na budowę wind i przejść dla pieszych na placu Na Rozdrożu

"Obie oferty – firmy Strabag (26 436 402,26 zł) oraz Warszawskiego Przedsiębiorstwa Mostowego Mosty (34 021 670,74 zł) będą teraz przez nas analizowane. Przygotowany kosztorys prac zakładał, że będą one kosztować w sumie ok. 29 mln zł. Oznacza to, że oferta złożona przez firmę Strabag jest korzystna. To prawie 3 mln zł poniżej wyliczeń" - przekazał w komunikacie ZDM.