Zlikwidują wąskie gardło na Lazurowej. Siedem ofert w przetargu

Naziemne przejście dla pieszych i przejazd rowerowy

Droga powstawała etapami. Jako pierwszy w 2013 roku wybudowany został odcinek od Alej Jerozolimskich do ulicy ks. Chrościckiego. Następnie prace toczyły się na odcinku od Chrościckiego do Połczyńskiej, który był gotowy w 2015 roku. Obecnie droga od Alej Jerozolimskich do Połczyńskiej to aleja 4 czerwca 1989 roku. W 2016 roku do ruchu oddany został pierwszy przebudowany odcinek ulicy Lazurowej - od Połczyńskiej do Sterniczej, a dwa lata później ulica była gotowa na odcinku od ulicy Sterniczej do ulicy Górczewskiej.