Obwodnica przez Wesołą i Sulejówek. Zerwali umowę, szukają nowego projektanta

Jak wyjaśniła GDDKiA ogłoszenie o zamówieniu trafiło do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, co oznacza, że postępowanie zostanie wszczęte w najbliższych dniach.

Poprzednia umowa została zerwana

Wschodnia Obwodnica Warszawy

Wschodnia Obwodnica Warszawy to część trasy S17 pomiędzy węzłami Drewnica i Lubelska. Ma długość około 16,3 kilometra i została podzielona na trzy odcinki:

węzeł Drewnica - węzeł Ząbki (ok. 3,6 km), węzeł Ząbki - węzeł Zakręt (ok. 10,2 km), węzeł Zakręt - węzeł Lubelska (ok. 2,5 km).