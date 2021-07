Przetarg na projekt przebudowy Alej Jerozolimskich unieważniony

Jak informowaliśmy w ubiegłym tygodniu, cztery firmy zgłosiły się w przetargu na zaprojektowanie nowych Alej Jerozolimskich . Oferty zawierały się w przedziale od 3,6 do 5,8 miliona złotych. Ratusz, po przeanalizowaniu propozycji, unieważnił przetarg. Jak czytamy w uzasadnieniu decyzji, "ceny przekraczają kwotę przeznaczoną przez zamawiającego na realizację zamówienia. Zamawiający informuje, że nie posiada dodatkowych środków na realizację zamówienia".

"Harmonogram się nie zmienia"

- Bez obaw. Przetarg nie jest zagrożony, harmonogram inwestycji się nie zmienia - uspokaja nas Mikołaj Pieńkos z Zarządu Dróg Miejskich. - Na ten projekt mamy zabezpieczone półtora miliona złotych w budżecie, ale to kwota szacowana na wstępnym etapie. Tymczasem zakres inwestycji został rozszerzony. Teraz mówimy o generalnej przebudowie dużego odcinka w ścisłym centrum z przebudową torowiska, kilkunastu sygnalizacji czy przeprojektowaniem przejścia podziemnego. Do tego potrzebna jest współpraca wszystkich branż - wyjaśnia.

ZDM szacuje, że to wszystko może kosztować około trzech-czterech milionów złotych, ale trudno im przewidzieć cenę dokładnie, bo nie mają porównania z innymi podobnymi inwestycjami. - I tak byliśmy przygotowani na to, że trzeba będzie prosić radnych o konkretna kwotę i taki jest plan - chcemy na najbliższej sesji wyjść do nich z prośbą o dodatkowe pieniądze na projekt i od razu szacowaną kwotą na projekt w kolejnych etapach - zapowiada Pieńkos.