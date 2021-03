Znów szukają chętnych na pomiary powietrza w tunelu POW. Ogłosili kolejny przetarg

Badania przez całą dobę

Badania będą prowadzone całodobowo, przez 365 dni na wyrzutniach oraz przez minimum 70 dni pomiarowych w roku w rejonie portali. "Wstępna analiza stanu powietrza obejmie badania zrealizowane przed oddaniem tunelu oraz trzy pierwsze miesiące jego użytkowania" - zaznaczyła. "Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia wyników badań dotyczących stanu powietrza oraz wykonania analizy porealizacyjnej dla S2 węzeł Puławska - węzeł Warszawa Wilanów w zakresie powietrza w rejonie tunelu po oddaniu drogi do użytkowania w terminie ok. 20 miesięcy od dnia podpisania umowy" - poinformowała dyrekcja.

Awantura o filtry

Kilka miesięcy później o filtry upomniał się radny Maciej Antosiuk. Ku jego zaskoczeniu, odpowiedź odbiegała od tego, co zostało obiecane. Wojewoda Konstanty Radziwiłł przypomniał, że Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska nie nałożyła na inwestora obowiązku montażu filtrów, a jedynie nakazała zostawić na nie miejsce. Sprawa wróciła do punktu wyjścia.

Budują tunel na Ursynowie

Prace na Ursynowie trwają na odcinku drogi S2 o długości ok. 4,6 km, a wykonawca prowadzi roboty w tunelu i nad nim. Zaawansowanie prac, według GDDKiA, to ok. 89 procent. Jak podała, czas robót został wydłużony do końca marca ze względu na długotrwałą procedurę uzyskiwania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz proces zawierania umów z gestorami sieci. Kierowcy mają pojechać tunelem w drugim kwartale, po zakończeniu odbiorów i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie.