Zmienili rondo Czterdziestolatka, teraz zajmą się rondem Dmowskiego

"Rondo Dmowskiego stanie się miejscem dostępnym. Osoby z niepełnosprawnościami, seniorzy, opiekunowie z maluchami w wózkach wygodnie i bezpiecznie przedostaną się na drugą stronę jezdni, a pasażerowie nie będą musieli schodzić do podziemi, by wydostać się z przystanku" - przypomniał ratusz.

Nowe centrum Warszawy

Wokół ronda Dmowskiego powstaną cztery przejścia dla pieszych z azylami między jezdniami. Wszystkie poprowadzą na przedłużone i poszerzone przystanki tramwajowe, a wejście na perony ułatwią pasażerom łagodne rampy. Sygnalizacja świetlna na zebrach będzie podłączona do Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem i - jak deklarują urzędnicy - czas "zielonego" będzie na tyle długi, aby piesi mogli przejść przez obydwie jezdnie bez zatrzymywania się. Ratusz podkreślił ponadto, że istniejące przejście podziemne nie zniknie, bo mieszczą się w nim liczne sklepy i punkty usługowe. Prowadzi ono też do wejścia do stacji Metro Centrum.