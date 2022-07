Przepychanki podczas obywatelskiego zatrzymania. Kierowca "wydmuchał" niemal dwa promile

Do zatrzymania mężczyzny doszło na ulicy Górczewskiej w rejonie skrzyżowania z aleją Prymasa Tysiąclecia. O przebiegu tej sytuacji opowiedział Rafał Markiewicz z Komendy Stołecznej Policji. - O godzinie 15:10 otrzymaliśmy zgłoszenie, z którego wynikało, że ulicą Górczewską porusza się kierowca, którego zachowanie wskazuje na to, że może być nietrzeźwy. Zgłaszający, kierujący busem, który także poruszał się ulicą Górczewską, zajechał drogę osobowemu fordowi, zmuszając go do zatrzymania się, a następnie zabrał kierowcy kluczyki - poinformował.